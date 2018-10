Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatálybalépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre”. Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit.","shortLead":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek...","id":"20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f5153-2569-4b1e-89ee-f06a55ea197f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","timestamp":"2018. október. 25. 06:30","title":"Akik csak a hajléktalanságot ismerik: „Milyen jövőkép? Jövőm sincs”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A váci megyéspüspök szerint érthető a kormány szándéka, hogy legyenek tiszták a közterek, ne legyenek ott a hajléktalanok, de ez nem oldja meg a problémát, ahogy a kriminalizálás, elzárás sem.","shortLead":"A váci megyéspüspök szerint érthető a kormány szándéka, hogy legyenek tiszták a közterek, ne legyenek ott...","id":"20181025_Beer_Miklos_egyhazak_hajlektalanok_hajlektalantorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e92816b-5ea7-42fb-bed7-a967ef42c0e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Beer_Miklos_egyhazak_hajlektalanok_hajlektalantorveny","timestamp":"2018. október. 25. 06:50","title":"Beer Miklós püspök: Többet kellene tenni hajléktalanügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","shortLead":"A gödi férfit csalás és lopás miatt is körözték. ","id":"20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09831024-a89a-40bd-b6f8-b218b8010b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_18_elfogato_parancs_volt_ervenyben_Mihaly_ellen_az_ujabbat_mar_nem_tudta_begyujteni","timestamp":"2018. október. 25. 08:37","title":"18 elfogatóparancs volt érvényben Mihály ellen, az újabbat már nem tudta begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","id":"20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953e90c4-723c-449a-bb7f-62a45fbebb9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. október. 25. 06:56","title":"Lövöldözés volt egy élelmiszerboltban Kentuckyban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása beindította a történelmi párhuzamokat kedvelő elemzők fantáziáját.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüanba került. Átadása...","id":"20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bac5-44aa-4ba4-9ca4-5be6f6c8276a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kitores_vagy_nyuglodes_mire_megy_Kina_a_vilag_leghosszabb_hidjaval","timestamp":"2018. október. 24. 15:12","title":"Kitörés vagy nyűglődés, mire megy Kína a világ leghosszabb tengeri hídjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank figyelmeztet.","shortLead":"A bank figyelmeztet.","id":"20181024_Csalok_probaljak_megszerezni_az_OTP_ugyfeleinek_adatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669a9b8-5d65-4970-ac77-ae3e47a52cc5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csalok_probaljak_megszerezni_az_OTP_ugyfeleinek_adatait","timestamp":"2018. október. 24. 13:16","title":"Csalók próbálják megszerezni az OTP ügyfeleinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04374-35f5-4e1b-a6a7-e08c24ffe178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjprémium és az Erzsébet-utalvány csak aprópénz.","shortLead":"A nyugdíjprémium és az Erzsébet-utalvány csak aprópénz.","id":"20181025_Havi_14_ezer_800_forinttal_roviditi_meg_az_atlagnyugdijasokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b04374-35f5-4e1b-a6a7-e08c24ffe178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f025f80c-8ca7-4755-b8ef-6e77eb3644a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Havi_14_ezer_800_forinttal_roviditi_meg_az_atlagnyugdijasokat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 25. 10:35","title":"Havi 14 ezer 800 forinttal rövidíti meg az átlagnyugdíjasokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76b800-1756-41e0-8b8d-e0020be5cabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 43 éves német tulaj 1,2 millió eurót fizetett a járműért, majd két napra rá összetörte.","shortLead":"A 43 éves német tulaj 1,2 millió eurót fizetett a járműért, majd két napra rá összetörte.","id":"20181024_mclaren_senna_karambol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c76b800-1756-41e0-8b8d-e0020be5cabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95911b59-3ee0-4f4f-8081-7caa66270917","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_mclaren_senna_karambol","timestamp":"2018. október. 25. 10:24","title":"Nem kellett sokáig várni az első McLaren Senna-karambolra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]