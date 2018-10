Budapest hosszú távú fejlesztési stratégiát dolgozott ki öt évvel ezelőtt, amely kijelöli, hogy 2030-ig mit, hol és milyen szellemben lehet fejleszteni a városban. Az OTP Ingatlanpont most elővette ezt a stratégiát, és a lakáspiaci szegmensre fókuszálva megnézte, mi minden valósult meg már az első öt évben, és hol várhatóak fejlesztések.

A szimplán Budapest 2030 címet viselő koncepcióban számos olyan területet jelöltek meg, amelyek potenciális fejlesztési lehetőségeket kínálnak, illetve olyan városrészeket, melyek rehabilitációra vagy barnamezős beruházásban fejlesztésre várnak. A korábbi évek ingatlanpiaci tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy ugyan eltérő mértékben és gyorsasággal, de a fejlesztési területek mentén felértékelődés várható, tehát mind a helyi lakástulajdonosok, mind a jó befektetésre vágyó vásárlók számára hasznos lehet az összeállítás.

„Egy nagyobb, akár több száz lakásos társasházi projekt a helyi szolgáltatások mennyiségi és színvonalbeli bővülését, valamint az infrastruktúra gyors fejlődését szokta általában magával hozni. Ezek a tényezők már önmagában is emelnek az ingatlanárakon, de egy-egy nagyobb fejlesztés felteszi az adott környéket az ingatlanvásárlók és befektetők térképére is” mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. „A fejleszthető területek egy részén még nem történt nagyobb ingatlan beruházás, ezért aki hosszabb távon gondolkodva nagyobbat kockáztatna későbbi jó fogás reményében, annak elsősorban a III., IV., X., XV., XIX., XXI., és XXIII. kerületekben érdemes befektetni.”

A koncepciót 2013-ban, öt éve dolgozták ki, s az egyik térkép kifejezetten a lakóterületi fejlesztési lehetőségeket veszi számba.

© Budapest 2030 - OTP Ingatlanpont

A térképen piros színnel jelölt, városias lakóterület (Budáról Pest irányába)

XXII. kerület: 6-os út és Duna között egy szakaszon – egykor lakóparkot terveztek ide, a tereprendezés már lezajlott, de munkálatok évek óta állnak

XI. Kerület: Madárhegy / Pösingermajor – egykori víkendházas környék, önkormányzat közművesítését követően, Madárhegyen már évek óta zajlik a terület beépítése jellemzően 3-4 lakásos házakkal, ill. néhány nagyobb lakóparkkal

XI. kerület: Kelenföldi pu. és Egér út között – ipari, intézményi, illetve üres terület: nagy ingatlanfejlesztés most kezdődik

XI. kerület: Kopaszi-gát, ill. Budafoki és Szerémi út mentén dél felé – egykori kiterjedt ipari zóna, megjelentek a sok száz lakásos lakófejlesztések

III. kerület: Folyamőr u. és Duna között, egykori Buszesz gyár helyén – tervezett vegyes funkciójú fejlesztés, jelenleg az előkészítő munkálatok és a tervezési folyamatok zajlanak

III. kerület: Mocsárosdűlő – beépítetlen, elszórtan víkendházas terület.

III. kerület: Békásmegyer és Barát-patak (városhatár) közötti terület – beépítetlen

IV. kerület: Külső-Váci út és Szilas-patak között – egykori laktanya területe: még nem kezdődött fejlesztés

IV. kerület: Íves út - Mogyoródi-patak - városhatár övezte terület: lakópark fejlesztések zajlanak már évek óta

XV. kerület: Szilas-patak és Közvágóhíd u. között – egykori ipari terület

XV. kerület: Szentmihályi út és Rákospalotai határút között – beépítetlen terület

XIII. kerület: Váci út északi szakasza mentén, Duna – Madarász Viktor u. és Vizafogú u. között –Rengeteg több száz lakásos projekt valósult meg és épül most is. A Váci úttól keletre is megjelentek a nagy új társasházak, különben üres területek, egykori ipari területek, ill. meglévő lakóterületek

XIII. kerület: Róbert Károly körúttól északra, Lehel és Béke úttól keletre – vegyes régi lakó- és ipari övezet, immár második évtizede folyamatosan megújuló, beépülő lakásállománnyal, rengeteg új kisebb-nagyobb társasház

XIII. kerület: Lőportárdűlő – egykori ipari és intézményi terület, évek óta folyamatosan épül be új lakóházakkal

XIV. kerület: Miskolci u. – Szugló u. – Rákos-patak közötti terület – korábban megvalósult lakóparkok mellett strand és sportpálya, ill. beépítetlen terület

VIII. kerület: Középső-Józsefváros rehabilitációs területe, Orczy úttól és Fiumei úttól nyugatra – megjelentek az új társasházak is

X. kerület: Salgótarjáni út és Kőbányai út belső része között, egykori kínai piac területe – volt ipari / kereskedelmi terület

X. kerület: Pesti határ út és Rákos-patak közötti terület nyugati része – jelenleg beépítetlen

IX. kerület: egykori Vágóhíd területe – tervek nemrég jelentek meg egy nagy vegyes (lakó és iroda) fejlesztésre, illetve több száz lakásos projektek már megvalósultak.

IX. kerület: Rákóczi híd – Soroksári út – Duna közötti nyúlvány – egykori ipari és intézményi terület – tervek születtek már nagy vegyes-, ill. lakófejlesztésekre, de még nem indultak el

XXI. kerület: Weiss Manfréd út és Ráckevei-Duna közötti terület déli fele – jelenleg beépítetlen, ill. ipari terület

XXIII. kerület: Fatimai u. – Temető sor – Szent László u. közötti terület – jelenleg beépítetlen terület, elszórva víkendházak

XIX. kerület: Temesvár u. és vasút közötti terület északi része – jelenleg nagyrészt beépítetlen, elszórva ipari ingatlanok

XVIII. kerület: Ganzkertváros és városhatár közötti terület – jelenleg nagyrészt beépítetlen

XVIII. kerület: Óhuta u. és Balogh Géza u., ill. Kétújfalu u. közötti terület – jelenleg családi- és ikerházakkal folyamatosan épül be

XVII. kerület: Rákosliget (Cinkotai út – Forrásmajori u. – Inda u. – Naplás út és erdő által körülkerített terület) – beépítetlen terület

A térképen narancssárgával jelölt kertvárosias lakóterület

II. kerület: Áchim András u. – Máriaremetei út – Szabadság u. – Kadarka u. közötti terület – sportpálya, ill. beépítetlen terület

III. kerület: Harsánylejtő, Kocsis Sándor út és Virágosnyereg út között – évek óta folyamatosan épül be új családi-, iker-, sorházakkal és kisebb társasházakkal

XXIII. kerület: déli csücske, Millennium u. mentén – jelenleg beépítetlen

XV. kerület Mogyoród útja – Külső Fóti út – Szántóföld u. – M3 között – jelenleg beépítetlen

XVI. kerület: Cinkota, Biztató út – Honfoglaló u. – bányató melletti terület – jelenleg többnyire beépítetlen, megjelentek az új családi- és ikerházak

XVI. kerület: Mátyásföld, Léva u. és Forrásmajori dűlőút északi része mentén – jelenleg beépítetlen

A térképen barnán, sűrűn csíkozott rendezetlen lakott területek

XXII. kerület: Óhegy – víkend- és családi házakkal lazán beépített, ill. beépítetlen terület

XXI. kerület: Csepel-Háros – víkend- és családi házakkal lazán beépített, ill. beépítetlen terület

III. kerület: Csúcshegy – víkend- és családi házakkal lazán beépített, ill. beépítetlen terület