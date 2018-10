Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három hídfő közötti gazdasági együttműködés szimbóluma, ám kritikusai biztosak abban, hogy Kína így láncolná magához a két üzleti fellegvárat.\r

","shortLead":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három...","id":"20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975e3e6-a7f8-4ff3-a8e7-743a5b56a66b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","timestamp":"2018. október. 24. 15:07","title":"Páratlan építmény, de kérdés, megoszt vagy összeköt a világ leghosszabb tengeri hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","shortLead":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","id":"20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d0215-6cc1-480d-96c5-f23a64840548","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","timestamp":"2018. október. 24. 09:02","title":"Nem létező traktorokkal és műtrágyával üzleteltek az interneten a sárvári csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286814cc-68f7-4b18-8407-c1edf9be6f07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Thierry Marx étkezdéje a párizsi Champs-Élysées-n nyílik Marxito néven. Az étlap sztárja az ugyanígy elnevezett hajdinalisztes szendvics lesz.","shortLead":"Thierry Marx étkezdéje a párizsi Champs-Élysées-n nyílik Marxito néven. Az étlap sztárja az ugyanígy elnevezett...","id":"20181024_michelin_csillag_thierry_marx_gyorsetterem_szendvics_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286814cc-68f7-4b18-8407-c1edf9be6f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b56923-b735-4841-9d45-79334fc401eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_michelin_csillag_thierry_marx_gyorsetterem_szendvics_parizs","timestamp":"2018. október. 24. 21:15","title":"Két Michelin-csillaga van, most gyorséttermet nyit a séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","shortLead":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","id":"20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90aba9-a23e-4541-b0b3-53f39082a40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","timestamp":"2018. október. 23. 21:58","title":"Lángoló házukból mentette ki négy gyerekét egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","shortLead":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","id":"20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5438aa-7f84-49fe-a68a-105d08f919e1","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","timestamp":"2018. október. 23. 14:59","title":"A világ legrégebbi, épségben megmaradt hajóját találtak meg a Fekete-tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan ugyanúgy néz majd ki, mint az akkor már 110 éve elsüllyedt monstrum. Az új Titanic megálmodója szerint sokkal biztonságosabb lesz. ","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan...","id":"20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff4a816-1fce-4d3e-8066-ce18e35292ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","timestamp":"2018. október. 24. 16:33","title":"Még 4 év és útjára indulhat a Titanic 2, a hajólegenda pontos mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik szerint a fejlesztésük segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik...","id":"20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebe9809-bf6f-4264-99be-2b41bce44d22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2018. október. 23. 17:09","title":"Nem is olyan elvetemült ötlet sárgarépát tenni a betonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]