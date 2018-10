Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8cc8eb6-2571-42cd-97cb-002fb7e420e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyikük leginkább stadionépítésben jeleskedik, ami nem lehet véletlen.","shortLead":"Egyikük leginkább stadionépítésben jeleskedik, ami nem lehet véletlen.","id":"20181031_Ujabb_kormanykozeli_szponzorok_alltak_be_Meszaros_Lorinc_horvat_focicsapata_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8cc8eb6-2571-42cd-97cb-002fb7e420e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b3741d-ca17-4b97-8831-96f36db9c3ec","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Ujabb_kormanykozeli_szponzorok_alltak_be_Meszaros_Lorinc_horvat_focicsapata_moge","timestamp":"2018. október. 31. 15:20","title":"Újabb kormányközeli szponzorok álltak be Mészáros Lőrinc horvát focicsapata mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","shortLead":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","id":"20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95265709-0244-48d2-9a92-98519bbc8497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","timestamp":"2018. október. 30. 15:47","title":"Ezek az ország leggazdagabb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","shortLead":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","id":"20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762201af-2bf8-4ab8-9e1c-d995c290f58c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","timestamp":"2018. október. 31. 10:41","title":"Felavatták a világ legeslegnagyobb szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","shortLead":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","id":"20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e0364-7ba0-49e8-b462-568022635d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","timestamp":"2018. október. 31. 13:55","title":"Egy kiló holland drog = nyolc év fegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for Humanity. A szervezet szerint a tehetősebbek lakhatására, illetve a saját tulajdonú ingatlanszerzésre fókuszáló intézkedések mellett több figyelem és szabályozás kellene a bérlakásszektorban.","shortLead":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for...","id":"20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921650a-79ff-406b-948d-77ff9cde266b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","timestamp":"2018. október. 30. 14:45","title":"Ha a lakástakarékok beszántására elég volt egy nap, valamit kezdhetnének az albérletben élőkkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]