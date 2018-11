Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 13 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","shortLead":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","id":"20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bb2324-09a8-4af2-b3a7-f9b0a3a3e79f","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","timestamp":"2018. november. 07. 08:15","title":"Trump gyengült, az amerikaiak változást akartak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5a526e-1e29-4323-b07b-46fce620ee27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Behatolt a Nap külső légkörébe, a koronába hétfő éjjel az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű űrszondája, amely ekkor 24 millió kilométerre közelítette meg a Nap felszínét - közölte a NASA.","shortLead":"Behatolt a Nap külső légkörébe, a koronába hétfő éjjel az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű...","id":"20181106_nasa_parker_szonda_napkorona_merules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5a526e-1e29-4323-b07b-46fce620ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e27978-18f1-4d60-8239-eab408e2b8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_nasa_parker_szonda_napkorona_merules","timestamp":"2018. november. 06. 22:43","title":"A Nap koronájába merült a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett...","id":"20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abdcd61-f60f-4743-a2e3-60211c9c65c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","timestamp":"2018. november. 08. 08:50","title":"Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes fontos, szimbolikus helyszínen. Az ellenzék kereshet magának más terepet. Jogvédők szerint súlyosan aggályos a tervezet, önkényesen kiválasztott területek is vannak rajta. Márki-Zay Péter szerint ostoba és demokráciaellenes a javaslat, de \"kis kellemetlenség árán\" megoldják így is. Hadházy Ákoson sem fogtak ki, ahogy a Momentum sem esett kétségbe: kénytelenek lesznek a Lendvay utcában tüntetni. ","shortLead":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes...","id":"20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a4ca6-850b-48d4-9e6e-f6235b366c79","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","timestamp":"2018. november. 07. 18:25","title":"Övék itt a tér: Orbánék vajon hogy bírják majd szusszal a sok szereplést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","shortLead":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","id":"20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd37139a-35cd-4d40-a3b2-fd3429125634","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","timestamp":"2018. november. 07. 19:47","title":"Bíróság: Lehet azt mondani Bencsikékre, hogy egykori kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]