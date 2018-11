Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon belopta magát egy magyar hajléktalan egy angol város lakóinak a szívébe.","shortLead":"Nagyon belopta magát egy magyar hajléktalan egy angol város lakóinak a szívébe.","id":"20181108_Hidat_neveznenek_el_Angliaban_a_hos_magyar_hajlektalanrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1a85db-01b5-4878-b86f-d60d531cd14c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Hidat_neveznenek_el_Angliaban_a_hos_magyar_hajlektalanrol","timestamp":"2018. november. 08. 09:34","title":"Hidat neveznének el Angliában a hős magyar hajléktalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program megszüntetését, Trumpot pedig önkényesnek és önfejűnek nevezte.","shortLead":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program...","id":"20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255cffa5-cb4e-49ba-b266-1dcf71b94dde","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","timestamp":"2018. november. 09. 05:19","title":"A bíróság keresztbe tett Trump másodgenerációs bevándorlókat vegzáló törvényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint így sem sikerült elég gyorsan megszüntetni a lakástakarékok állami támogatását. ","shortLead":"Varga Mihály szerint így sem sikerült elég gyorsan megszüntetni a lakástakarékok állami támogatását. ","id":"20181108_140_ezer_lakastakarekszerzodest_hoztak_ossze_az_utolso_ket_napban_Varga_szerint_nem_volt_eleg_gyors_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66703655-05ff-4769-be25-33739944a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_140_ezer_lakastakarekszerzodest_hoztak_ossze_az_utolso_ket_napban_Varga_szerint_nem_volt_eleg_gyors_a_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 19:27","title":"140 ezer lakástakarék-szerződést hoztak össze az utolsó két napban, Varga szerint nem volt elég gyors a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","shortLead":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","id":"20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8126692-a061-4493-82cf-1af8d11d83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","timestamp":"2018. november. 09. 05:35","title":"Mit szólna egy olyan bonbonhoz, amelyet lelkifurdalás nélkül kóstolhat meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetek nélkül Európa elvesztené identitását, elvesztené lelki és kulturális arculatát; Európa a nemzetek Európája lesz, vagy nem lesz –mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt (EEP) kongresszusán Helsinkiben.","shortLead":"A nemzetek nélkül Európa elvesztené identitását, elvesztené lelki és kulturális arculatát; Európa a nemzetek Európája...","id":"20181108_orban_viktor_europai_neppart_kongresszus_manfred_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d97a9e8-815a-4359-ab80-33f5e1dc2f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_orban_viktor_europai_neppart_kongresszus_manfred_weber","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Orbán a Néppártnak: Ideje, hogy újra győztesként gondolkodjunk, cselekedjünk és viselkedjünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e73b868-81d5-4343-be28-2f83adcbc7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján. Meg kellett dolgoznia érte.","shortLead":"Végre végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján. Meg kellett dolgoznia érte.","id":"20181109_Palvin_Barbara_vegre_vegigvonult_a_Victorias_Secret_kifutojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e73b868-81d5-4343-be28-2f83adcbc7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d5064a-4bc9-4509-b43c-560ccd790580","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Palvin_Barbara_vegre_vegigvonult_a_Victorias_Secret_kifutojan","timestamp":"2018. november. 09. 15:19","title":"Palvin Barbara fehérneműben váltotta valóra régi álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d94584-4977-4c6e-80f8-e1a0c5b5de88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint kétévnyi szakmai előkészítés után nyílik meg a Vajda Lajos élete és művészete című nagyszabású kiállítás, előkerült egy meglepetésrajz is. ","shortLead":"Több mint kétévnyi szakmai előkészítés után nyílik meg a Vajda Lajos élete és művészete című nagyszabású kiállítás...","id":"20181108_Vajda_Lajos_kep_kiallitas_Ferenczy_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d94584-4977-4c6e-80f8-e1a0c5b5de88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b485f-437f-4da8-a77d-3b49cba672a7","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Vajda_Lajos_kep_kiallitas_Ferenczy_Muzeum","timestamp":"2018. november. 08. 17:18","title":"Sosem látott Vajda Lajos-kép került elő egy festmény háta mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]