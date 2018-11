Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e15bc9-36b5-47d4-9772-f3b2aa071e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az objektum a Barnard-csillag körül kering, amely Naprendszerünk egyik legközelebbi szomszédja.","shortLead":"Az objektum a Barnard-csillag körül kering, amely Naprendszerünk egyik legközelebbi szomszédja.","id":"20181114_Fagyos_szuperfold_kering_tolunk_alig_hat_fenyevnyire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e15bc9-36b5-47d4-9772-f3b2aa071e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6da97e-5b97-491d-90cd-b9ca7a0cf89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_Fagyos_szuperfold_kering_tolunk_alig_hat_fenyevnyire","timestamp":"2018. november. 14. 20:06","title":"Fagyos szuperföld kering tőlünk alig hat fényévnyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","shortLead":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","id":"20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddd40d-ff75-4300-bc52-1650fbd8e1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","timestamp":"2018. november. 14. 14:38","title":"Annyit keres a felső 10 százalék, mint amennyit az alsó 65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0ea8c6-1cc1-4075-bfb5-ed6c6c55a49d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába számít nagy áttörésnek az egyezség a Brexitről, még óvatosan beszélnek csak róla.","shortLead":"Hiába számít nagy áttörésnek az egyezség a Brexitről, még óvatosan beszélnek csak róla.","id":"20181114_Ennel_ovatosabb_mar_nem_is_lehetne_az_Europai_Bizottsag_ha_a_Brexitrol_kerdezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad0ea8c6-1cc1-4075-bfb5-ed6c6c55a49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fa759b-74d6-4496-bebc-f66e140cacb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Ennel_ovatosabb_mar_nem_is_lehetne_az_Europai_Bizottsag_ha_a_Brexitrol_kerdezik","timestamp":"2018. november. 14. 14:50","title":"Ennél óvatosabb már nem is lehetne az Európai Bizottság, ha a Brexitről kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a0a5b7-f4fc-4d89-bac5-566572ba7955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párizs első négy kerületéből, tehát a város – a Notre-Dame székesegyházat is magában foglaló – szívéből száműzhetik az autós közlekedést. Egyelőre időszakosan – értesült az AFP.","shortLead":"Párizs első négy kerületéből, tehát a város – a Notre-Dame székesegyházat is magában foglaló – szívéből száműzhetik...","id":"20181115_Teljesen_automentes_lehet_Parizs_szive_a_jovoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a0a5b7-f4fc-4d89-bac5-566572ba7955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b62046-aa5d-4196-a1e0-7f59f12c304d","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Teljesen_automentes_lehet_Parizs_szive_a_jovoben","timestamp":"2018. november. 15. 16:05","title":"Párizs főpolgármestere végrehajtja azt, amiről Puzsér Budapesten álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083fa13c-a6ee-46aa-ad8a-52a5fd757da3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Iceland reklámját politikai kampánynak ítélték, holott csak az esőerdők védelmére próbálta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Az Iceland reklámját politikai kampánynak ítélték, holott csak az esőerdők védelmére próbálta felhívni a figyelmet.","id":"20181114_Taviranyitos_orangutannal_folytatja_a_harcot_a_brit_aruhazlanc_amelynek_karacsonyi_reklamjat_betiltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083fa13c-a6ee-46aa-ad8a-52a5fd757da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997cd0d4-3229-4a14-8ddd-08f05fb472e4","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Taviranyitos_orangutannal_folytatja_a_harcot_a_brit_aruhazlanc_amelynek_karacsonyi_reklamjat_betiltottak","timestamp":"2018. november. 14. 17:24","title":"Távirányítós orangutánnal folytatja a harcot a brit áruházlánc, amelynek karácsonyi reklámját betiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a41360-ed9a-462d-b0ec-a91e8621feac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dánia 65 millió korona állami segélyt tart vissza Tanzániától egy vezető politikus \"elfogadhatatlanul homofób kijelentései\" miatt.","shortLead":"Dánia 65 millió korona állami segélyt tart vissza Tanzániától egy vezető politikus \"elfogadhatatlanul homofób...","id":"20181115_Dania_Tanzania_nem_fizetnek_segelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a41360-ed9a-462d-b0ec-a91e8621feac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491dd2e0-0ca1-4460-a0f2-10b70d81650c","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Dania_Tanzania_nem_fizetnek_segelyt","timestamp":"2018. november. 15. 17:21","title":"Dániának vannak elvei: homofób kijelentések miatt állítják le a Tanzániának szánt segélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","id":"20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84706600-39cd-4840-bbae-3e1ba2fce654","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","timestamp":"2018. november. 15. 07:11","title":"Rendőrkézre került a Trumpot vádoló pornós ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]