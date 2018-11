Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","shortLead":"A baleset a főváros XIX. kerületében, a Vas Gereben utcában történt. ","id":"20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93b2f7f-3263-4818-bf67-d83e1fa79f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d920be-55e9-4c00-aba6-2aefa8aa34ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Fotok_jottek_a_kispesti_balesetrol_egy_not_gazoltak_halalra","timestamp":"2018. november. 19. 20:46","title":"Fotók jöttek a kispesti balesetről, egy nőt gázoltak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb07db20-78d9-4d0a-87b6-2c176ae7b04f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A termény nagy része a Dunán hagyja el az országot, illetve csak hagyná, ha tudná.","shortLead":"A termény nagy része a Dunán hagyja el az országot, illetve csak hagyná, ha tudná.","id":"20181120_Betett_a_gabonatermesztoknek_a_Duna_alacsony_vizallasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb07db20-78d9-4d0a-87b6-2c176ae7b04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164077b-6b21-495f-86f1-66d24df5b5a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Betett_a_gabonatermesztoknek_a_Duna_alacsony_vizallasa","timestamp":"2018. november. 20. 06:46","title":"Betett a gabonatermesztőknek a Duna alacsony vízállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú, hogy a bontási hulladékot nem úgy kezelték, ahogyan kellett volna.","shortLead":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú...","id":"20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc72e452-7088-4216-b0b5-ffffc632650a","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","timestamp":"2018. november. 20. 09:00","title":"Több illegális szemétlerakási ügyben is érintett cég újíthatja fel a zalaegerszegi uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt azért döntött így, mert szerinte a hivatalok nem publikálnak adatokat a problémáról. ","shortLead":"A párt azért döntött így, mert szerinte a hivatalok nem publikálnak adatokat a problémáról. ","id":"20181118_Az_LMP_vizsgalja_mennyire_szennyezett_a_levego_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccad243b-6ca4-4c88-9ca7-2041ec424fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Az_LMP_vizsgalja_mennyire_szennyezett_a_levego_az_orszagban","timestamp":"2018. november. 18. 15:21","title":"Az LMP vizsgálja, mennyire szennyezett a levegő az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gulácsi Péter jótékony célra ajánlja fel a válogatottságért járó prémiumát, Szalai Ádám alapítványa a Bethesda Gyermekkórház kis pácienseinek gyűjtött.","shortLead":"Gulácsi Péter jótékony célra ajánlja fel a válogatottságért járó prémiumát, Szalai Ádám alapítványa a Bethesda...","id":"20181119_szalai_adam_gulacsi_peter_magyar_valogatott_jotekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb97871-332d-495c-bfbb-5d7e9e5b0899","keywords":null,"link":"/sport/20181119_szalai_adam_gulacsi_peter_magyar_valogatott_jotekonysag","timestamp":"2018. november. 19. 14:18","title":"Így jótékonykodnak a fociválogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","shortLead":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","id":"20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba5068-78f6-49e4-af02-78d4f806cb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","timestamp":"2018. november. 19. 17:41","title":"Elképesztő fotók jöttek a Guatemalában kitört vulkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és riporterek frizuráján sem.","shortLead":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és...","id":"20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdcff4-e5f1-4aac-a3c5-1d8c155cf464","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 19. 15:50","title":"Az MTVA akkor sem sajnálja a pénzt, ha fodrászról vagy stylistról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]