[{"available":true,"c_guid":"fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700 kilométeres túra az Antarktiszon - a nők pontosan ugyanolyan jól állják a sarat, mint a férfiak. ","shortLead":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700...","id":"20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae12e3ef-8a20-4b9f-a9a8-252d3c747e4e","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","timestamp":"2018. november. 21. 08:00","title":"Ennyit a \"gyengébbik nemről\": a férfiak semmivel sem szívósabbak a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","id":"20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f02fc-fac2-4efb-9582-f1641854361e","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","timestamp":"2018. november. 20. 06:10","title":"79-re emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történetet valós események ihlették.","shortLead":"A történetet valós események ihlették.","id":"20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4bf572-cf0d-4c42-907e-6080fcdac656","keywords":null,"link":"/elet/20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"A rácsok mögött élőkről készített drámai kisfilmet a BvOP – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse, amely mérné a vércukorszintet.","shortLead":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse...","id":"20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad89bb-dfa4-4bb5-915d-46299cc8712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","timestamp":"2018. november. 21. 12:03","title":"Milliók várták, mégsem lesz semmi a cukorbetegek életét megkönnyítő kontaktlencséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","shortLead":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","id":"20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422345ee-b12d-441e-901a-fdee2b4817e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","timestamp":"2018. november. 20. 07:40","title":"Kósa megmagyarázta, miért kell lezárni éjszakánként az aluljárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és riporterek frizuráján sem.","shortLead":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és...","id":"20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdcff4-e5f1-4aac-a3c5-1d8c155cf464","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 19. 15:50","title":"Az MTVA akkor sem sajnálja a pénzt, ha fodrászról vagy stylistról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","shortLead":"A legkisebb problémának a szegénységet tartják a megkérdezettek a Medián friss felmérése szerint. ","id":"20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ffc5b4-125d-433a-9029-f2737149ef24","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kiderult_mit_tartunk_a_legnagyobb_problemanak__es_annak_koze_sincs_a_migraciohoz","timestamp":"2018. november. 20. 12:39","title":"Kiderült, mit tartunk a legnagyobb problémának – és annak köze sincs a migrációhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]