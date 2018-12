Trumpék ütik-vágják, Macronék viszont szinte babusgatják a Huawei-t, megvan az oka

A kínai cég egyik vezetőjének kanadai letartóztatása, majd az eseményt követő jogi, politika csata jól jelezte, hogy nagy tétekről van szó. Eközben a Trumpért egyáltalán nem lelkesedő francia kormány nagyon diszkrét a Huawei-jel kapcsolatban. És erre jó oka van. A kínai óriás már 18 éve van jelen Franciaországban, és a kínai cégek közül ő biztosítja a legtöbb helyi munkahelyet, nagyjából ezret.

A Huawei központja Párizs mellett van, de még 5 jelentős kutatási és fejlesztési intézetet működtet Franciaországban. A világban, Kínán kívül, csak összesen 14 Huawei kutatási intézet működik, tehát az arány nagyon kedvez Franciaországnak. És konkrét eredmények is vannak. A Huawei a francia központokban végzett kutatás eredményeként évente ötven találmányt nyújt be hitelesítésre az illetékes francia hatóságoknak. De lássuk a telekommunikációs hétköznapokat is.

A Bouygues Telecom hálózat technikai eszközeinek felét a Huawei szállítja. A másik nagy szolgáltató, az SFR 5G rendszeréhez is nélkülözhetetlenek a Huawei alkatrészei. Aztán a harmadik nagy francia szolgáltatató, az Orange is „Huaweifüggő”, igaz, ez a cég főleg az afrikai országokban működő hálózataihoz használja a Huawei technológiáját. Szóval a legnagyobb francia telekommunikációs cégek nyakig benne vannak a „Huawei- kapcsolatban”. Persze, az ország uniós tagságából adódóan vannak bizonyos korlátok. Például a nemzetbiztonsági szerepet betöltő intézmények pályázataiból elve ki vannak zárva a kínai cégek. Az érzékeny intézmények technológiai frissítésén csakis garantáltan megbízható európai vagy amerikai cégek indulhatnak. Ettől függetlenül a Huawei továbbra is nagyon erős Franciaországban: nemrég legújabb modelljeiket éppen Párizsban mutatták be. És a cég nyomul a francia piacon.

Jelenleg a Samsung adja el a legtöbb okostelefont, utána az Apple a második és a Huawei a harmadik. De ami az alkatrészeket illeti, a kínai óriás a világ első beszállítója, és ez a részlet sok mindnet elárul a jövőről, vagyis a kínai cégek várható még nagyobb térnyeréséről a fejlődés és a biztonság szempontjából egyaránt fontos ágazatokban. (via Le Figaro)