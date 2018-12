Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a24cf4-0930-45c7-8b55-c25f3d018874","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar úszó 400 méter gyorson sem indul a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás versenyen.","shortLead":"A magyar úszó 400 méter gyorson sem indul a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás versenyen.","id":"20181213_kapas_boglarka_uszas_rovidpalyas_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a24cf4-0930-45c7-8b55-c25f3d018874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53662c1f-c183-4926-8ff1-0003b64e948a","keywords":null,"link":"/sport/20181213_kapas_boglarka_uszas_rovidpalyas_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. december. 13. 13:59","title":"Nem gyógyult meg Kapás Boglárka, nem tud indulni a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik, akkor elérik Csányi Sándor harmincezer hektáros birtokának méretét.","shortLead":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik...","id":"20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec27e0e-7e0e-4e8e-9701-e69cf009e4d6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","timestamp":"2018. december. 14. 17:19","title":"Mészáros Lőrinc ott liheg Csányi Sándor nyakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sérülékenységekre bukkant egy hibavadász a Microsoft rendszerében, amiket kihasználva át tudta venni az irányítást egy belépési információkat tároló aldomain fölött. A Windows-gyártó ugyan kijavította a hibát, de csak hónapokkal később. ","shortLead":"Súlyos sérülékenységekre bukkant egy hibavadász a Microsoft rendszerében, amiket kihasználva át tudta venni...","id":"20181214_microsoft_office_aldomain_serulekenyseg_hibavadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c9ce3-a0d9-4f75-9cf9-879996e0e8df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_office_aldomain_serulekenyseg_hibavadasz","timestamp":"2018. december. 14. 17:03","title":"400 millió Office-felhasználó adata volt veszélyben egy hónapokon át nyitva álló kiskapu miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351ff6f-b4b4-4550-9f1b-55b83006d621","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a lakóautóként is használható terepjáróval vélhetően már-már művészet elakadni.","shortLead":"Ezzel a lakóautóként is használható terepjáróval vélhetően már-már művészet elakadni.","id":"20181215_talan_meg_a_vilagveget_is_tul_lehetne_elni_ebben_az_autoban_dodge_ford_gev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3351ff6f-b4b4-4550-9f1b-55b83006d621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c538f491-9d7c-4eba-a1ef-90d4a66d27ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_talan_meg_a_vilagveget_is_tul_lehetne_elni_ebben_az_autoban_dodge_ford_gev","timestamp":"2018. december. 15. 11:21","title":"Talán még a világvégét is túl lehetne élni ebben az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka többtucatnyian gyűltek össze a rendőrőrs előtt, ott várták Donáth Annát.","shortLead":"Éjszaka többtucatnyian gyűltek össze a rendőrőrs előtt, ott várták Donáth Annát.","id":"20181214_Szabadon_engedtek_a_Momentum_rabositott_alelnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d56fb2-33db-4a65-b11c-337b674c7bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Szabadon_engedtek_a_Momentum_rabositott_alelnoket","timestamp":"2018. december. 14. 08:26","title":"Szabadon engedték a Momentum rabosított alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fbe183-25c7-4a37-b092-886e6be99545","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család csak Harry Potter-szobaként emlegette azt a lépcső alatti kis lyukat, ahova a kisfiút bedugták.","shortLead":"A család csak Harry Potter-szobaként emlegette azt a lépcső alatti kis lyukat, ahova a kisfiút bedugták.","id":"20181215_Holokauszttulelokre_hasonlitott_a_kisfiu_akit_a_testvere_mentett_meg_a_szulok_kinzasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fbe183-25c7-4a37-b092-886e6be99545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d824225-7b2b-40c2-96c9-0545c6d11473","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Holokauszttulelokre_hasonlitott_a_kisfiu_akit_a_testvere_mentett_meg_a_szulok_kinzasatol","timestamp":"2018. december. 15. 11:00","title":"Holokauszttúlélőkre hasonlított a kisfiú, akit a testvére mentett meg a szülők kínzásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]