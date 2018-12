Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58678974-0e2e-4344-a55e-c26b2aafbfc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr kimászott valahogy a kabinból, és felkapaszkodott az útra. ","shortLead":"A sofőr kimászott valahogy a kabinból, és felkapaszkodott az útra. ","id":"20181221_A_szakadek_szelen_logott_egy_kamion_a_Francia_Alpokban__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58678974-0e2e-4344-a55e-c26b2aafbfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a5fc94-8800-4e2b-934e-cbba16f85881","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_A_szakadek_szelen_logott_egy_kamion_a_Francia_Alpokban__foto","timestamp":"2018. december. 21. 12:18","title":"Elképesztó fotó egy kamionról, ami egy szakadék szélén hintázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","shortLead":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","id":"20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d2bc5-b033-4bd9-8e7d-0afca871a9cf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","timestamp":"2018. december. 20. 22:18","title":"Kisiklott egy vonat a bécsi főpályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","shortLead":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","id":"20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569affc9-beee-426a-8e5b-ad59feaefdd9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","timestamp":"2018. december. 20. 14:24","title":"Patkányok lepték el Washingtont, már a Fehér Házba is beköltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","shortLead":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","id":"20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed717d12-e4b4-4615-a61f-d8cd3ab5b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 20. 15:43","title":"Mesés év végi jutalmat kaptak az MNB dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet látni. Nem kell megijedni, nem egy új sci-fi filmet forgatnak a helyszínen.","shortLead":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet...","id":"20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24b043-1767-48a5-ad46-fd99570063af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","timestamp":"2018. december. 21. 08:03","title":"Kevés látványosabb építmény létezik, mint egy naphőerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1 millió forintért viszont bárki alhat benne egy éjszakát.","shortLead":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1...","id":"20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efb3cf-a30a-42b2-bef4-5083e90f57ca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","timestamp":"2018. december. 21. 13:27","title":"Eladó a ház, ahol JFK és Marilyn Monroe randizott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13 ezer fő szerezte meg a papírokat.","shortLead":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13...","id":"20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239da9d6-38b8-475b-b5f8-c920da5282fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","timestamp":"2018. december. 21. 10:32","title":"Több százmilliárdot kaszáltak a letelepedési kötvényeken a Fideszhez közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó magyarok, akik nem jönnek haza karácsonyozni. Arról meséltek: nem könnyű ilyenkor a családtól távol, de legalább új oldaláról ismerhetik meg a várost, ahol élnek, és még a munkahelyükön is kikapcsolhatják a karácsonyi zenét.","shortLead":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó...","id":"20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3de33-4f6d-4e43-b122-b831aa8c4765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_kivandorlo_magyarok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 22. 07:00","title":"Van az a pénz, amiért megéri külföldön maradni karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]