Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy szabadságot vegyen ki az ünnepre, és a családjával töltse a karácsonyt. A pilóták és a légiutas-kísérők például ilyenkor is úton vannak, de egy leleményes apuka megtalálta a módját, hogy a lányával legyen szenteste.","shortLead":"Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy szabadságot vegyen ki az ünnepre, és a családjával töltse a karácsonyt...","id":"20181227_Apa_legiutas_kisero_lany_repulogep_repulo_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8daf3f-6130-4861-bcf2-5c88c38a7fdc","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Apa_legiutas_kisero_lany_repulogep_repulo_karacsony","timestamp":"2018. december. 27. 14:38","title":"Egész karácsonykor repülőn ült az apa, hogy együtt ünnepelhessen légiutas-kísérő lányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","shortLead":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","id":"20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98131b69-1366-4182-b17a-e05d8ed7779d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 27. 08:46","title":"Három év alatt 10 ezer családot lakoltattak ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","shortLead":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","id":"20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba403f3-3e81-411c-b14b-56e470673529","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","timestamp":"2018. december. 27. 15:25","title":"Kilépett a DK frakciójából az egyik képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti polgármester egyik korábbi üzlettársának klubja is jól járt.","shortLead":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti...","id":"20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47ba2b-263b-4ab4-b3fe-030d5c08ac8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","timestamp":"2018. december. 27. 14:23","title":"Újabb tízmilliárd forinttal támogatta meg a határon túli magyar focicsapatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egészen pontosan 5221 emberhez hívtak mentőt Magyarországon hétfőtől szerdáig.","shortLead":"Egészen pontosan 5221 emberhez hívtak mentőt Magyarországon hétfőtől szerdáig.","id":"20181227_5_ezernel_is_tobbszor_hivtak_a_mentoket_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402efef8-23b2-443b-b140-606d5dad025d","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_5_ezernel_is_tobbszor_hivtak_a_mentoket_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 27. 09:44","title":"5 ezernél is többször hívták a mentőket karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon? Újságírás-e az, ami a kormányzati médiaholdingnál folyik? Urbán Ágnessel, a Mérték Médiaelemző Műhely kutatójával, egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon...","id":"20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40d70b9-169a-41a0-96c1-edd3698e8e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","timestamp":"2018. december. 28. 06:30","title":"„Ilyen utoljára a középkorban volt” – a magyar médiahelyzet 2018-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","shortLead":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","id":"20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e6f21-d525-4159-b0b7-48c3726cd8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","timestamp":"2018. december. 27. 15:42","title":"Orbán ott lesz az új szélsőjobboldali brazil elnök beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","shortLead":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","id":"20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743fa329-1ddf-4f14-b8b9-cd4edc4d21b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","timestamp":"2018. december. 28. 08:20","title":"A sötétben vitték el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]