[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","shortLead":"Ha egy héttel később menne, mint tervezik, akkor százezres tömeggel találkozni a pünkösdi zarándok idején.","id":"20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e3f6c-f4d0-49fc-8417-649d4bd868ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Csiksomlyora_latogat_Ferenc_papa_de_nem_a_bucsura","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa, de nem a búcsúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ba6f21-a396-41f4-aa81-11c16a4f8f06","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A változó piac miatt a cégeknek a termékeik jó reklámja mellett egyre több energiát érdemes fordítaniuk az “employer brandingre”, hogy a vállalat is minél hitelesebb és népszerűbb legyen a munkaerőpiacon. Amellett, hogy körüljárjuk a brandépítés előnyeit, mutatunk pár tippet arra is, hogy mire érdemes ügyelnie annak a cégnek, amelyik a munkavállalóit bevonja saját népszerűsítésébe.","shortLead":"A változó piac miatt a cégeknek a termékeik jó reklámja mellett egyre több energiát érdemes fordítaniuk az “employer...","id":"invitech_20190110_A_legjobb_reklam_a_boldog_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ba6f21-a396-41f4-aa81-11c16a4f8f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55398ac-3137-4ca8-9f25-cccac0be251f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190110_A_legjobb_reklam_a_boldog_dolgozo","timestamp":"2019. január. 11. 11:35","title":"A legjobb reklám a boldog dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek szerint egy mindössze 20 éves fiatal követett el.","shortLead":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek...","id":"20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020db0-eff2-40fc-966c-081605811b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","timestamp":"2019. január. 10. 10:33","title":"Még a szüleivel él a hacker, aki Merkelről és több száz emberről is adatokat szivárogtatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak keleti, nyugati régióink, sőt a központi is a legrosszabb tízben szerepel a mintegy 300 európai régió közül az Eurostat 2015-re vonatkozó adatsorában.","shortLead":"Nem csak keleti, nyugati régióink, sőt a központi is a legrosszabb tízben szerepel a mintegy 300 európai régió közül...","id":"20190111_Magyarorszagon_haltak_meg_a_legtobben_rakban_es_kronikus_betegsegekben_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef3d14-af64-4869-bcbd-804a33a0c8e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Magyarorszagon_haltak_meg_a_legtobben_rakban_es_kronikus_betegsegekben_az_EUban","timestamp":"2019. január. 11. 15:47","title":"Magyarországon haltak meg a legtöbben rákban és krónikus betegségekben az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen gyorsult az áremelkedés tavaly.","shortLead":"Jelentősen gyorsult az áremelkedés tavaly.","id":"20190111_Emelkedett_az_orosz_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5140a866-86a7-4ef3-83a2-610a11d99582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Emelkedett_az_orosz_inflacio","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Emelkedett az orosz infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő gazdaságok kerülnek kínai, arab vagy orosz tulajdonosokhoz, a normális világgazdasági trend megszokott eseményeiről van szó. ","shortLead":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő...","id":"20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af7a12a-b773-4ae1-adf2-e261841b0849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","timestamp":"2019. január. 10. 11:34","title":"Orosz kézbe került a legendás francia éttermi kalauz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre a horvát kormány múlt csütörtöki ülésén. Végül döntés született a kincs megtalálásával és értékesítésével kapcsolatos horvátországi eljárás során keletkezett, eddig titkosan kezelt iratok hozzáférhetőségéről. \r

\r

","shortLead":"A világ talán legszebb késő római kori ezüstedényeivel kapcsolatos archív dokumentumok kérdése került terítékre...","id":"20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26453902-5d25-4799-8cff-12f81cdd8e76","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Kitalalnak_a_horvatok__felnyitottak_a_Seuso_titkos_aktait","timestamp":"2019. január. 10. 19:29","title":"Kitálalnak a horvátok – felnyitották a Seuso titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel, hogy a lakótársától elloptak egyet.","shortLead":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel...","id":"20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3efe71-d631-43cb-9c87-d4c4d41188e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 09. 20:51","title":"Elhívták, hogy felvegye a 2,8 milliárdos lottónyereményét, ehelyett letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]