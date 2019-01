Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is korszakhatár. Tony Soprano, a pánikrohamokkal küzdő maffiavezér történetének sikere nélkül nem lett volna pénz és mersz elkészíteni a Trónok harcát sem.","shortLead":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is...","id":"201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d1bf84-6541-4155-bb8c-1d25e37014a6","keywords":null,"link":"/kultura/201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","timestamp":"2019. január. 19. 13:00","title":"Családi történet: amikor a Maffiózók átírta a sorozatok történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán. ","shortLead":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos...","id":"20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51ea7c-fdac-4aaa-ac31-09f1844c61f1","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 20. 16:32","title":"Okostelefonos ima-alkalmazást indított el Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak. Ezáltal a tumorsejtek nem tudtak többé áttéteket képezni.","shortLead":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak...","id":"20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5bd81-13f8-421b-8d8e-8ad220d0d553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","timestamp":"2019. január. 21. 11:03","title":"Ez már áttörés: sikerült a rákos sejteket átprogramozni ártalmatlan zsírsejtekké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben, most is elmondaná a decemberben megtartott beszédét - erről beszélt Nagy Blanka.","shortLead":"Feljelenti azokat, akik a bukásáról szóló álhíreket írtak, a jövőjét nem félti, és ha vissza lehetne menni az időben...","id":"20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c746fc2-f0d4-4289-aed2-55b32d56806b","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Nagy_Blanka_nem_bant_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 19. 11:29","title":"Nagy Blanka nem bánt meg semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tüntettek Moszkvában és Habarovszkban vasárnap az ellen, hogy Oroszország visszaszolgáltassa Japánnak a Kuril-szigetek déli vonulatát.","shortLead":"Több százan tüntettek Moszkvában és Habarovszkban vasárnap az ellen, hogy Oroszország visszaszolgáltassa Japánnak...","id":"20190120_A_Kurilszigetek_visszaadasa_ellen_tuntettek_orosz_varosokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1764595-a585-4ec9-9c7f-8ab914f8b535","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_A_Kurilszigetek_visszaadasa_ellen_tuntettek_orosz_varosokban","timestamp":"2019. január. 20. 15:29","title":"Orosz városokban tüntettek a Kuril-szigetek visszaadása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem változtat a terveiken.","shortLead":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem...","id":"20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcc08d-17c8-46b8-b1cc-34dbea7e71d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 21. 08:28","title":"Mi lesz a céggel, amelybe nemrég bevásárolta magát Andy Vajna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek vezetői is ott voltak.","shortLead":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek...","id":"20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf065a53-e97e-461c-8fba-ec516e4132ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","timestamp":"2019. január. 19. 17:41","title":"\"Ki akarja kimosni Bayer Zsolt száját?\" - összeállt az ellenzék és a szakszervezetek Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]