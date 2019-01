Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","shortLead":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","id":"20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ba1029-3284-4ce4-900d-b1301d8a910d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 11:44","title":"Lesújtó képet mutat Magyarországról a Bloomberg innovációs listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget projekt két szimbolikus beruházása közül aktuálisan egyiknek sincs érvényes építési engedélye.","shortLead":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget...","id":"20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574bba7-65d5-4a02-b400-549461774563","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","timestamp":"2019. január. 22. 10:21","title":"A Néprajzi Múzeum után az Új Nemzeti Galéria építési engedélyét is elkaszálta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak. Ezáltal a tumorsejtek nem tudtak többé áttéteket képezni.","shortLead":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak...","id":"20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5bd81-13f8-421b-8d8e-8ad220d0d553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","timestamp":"2019. január. 21. 11:03","title":"Ez már áttörés: sikerült a rákos sejteket átprogramozni ártalmatlan zsírsejtekké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Mi lesz most a magyar filmmel? Andy Vajna filmügyi kormánybiztos vasárnapi halála óta sokan sakkoznak ezen magukban. Hiába volt beteg, a halála felkészületlenül érte a magyar filmes szakmát. Kineveznek-e valakit helyette? Megmaradhat-e az a rendszer, amelyet kiépített? Többféle forgatókönyv lehetséges, egy biztos csak: új korszak kezdődik. ","shortLead":"Mi lesz most a magyar filmmel? Andy Vajna filmügyi kormánybiztos vasárnapi halála óta sokan sakkoznak ezen magukban...","id":"20190122_Andy_Vajna_utan_Ilyen_betonfala_sose_lesz_tobbet_a_magyar_filmnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48815eeb-576c-4991-9402-739b45473357","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Andy_Vajna_utan_Ilyen_betonfala_sose_lesz_tobbet_a_magyar_filmnek","timestamp":"2019. január. 22. 11:50","title":"Andy Vajnához hasonló betonfala sose lesz többet a magyar filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","shortLead":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","id":"20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc700e-3edc-4c26-97e6-762fecd6b56e","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","timestamp":"2019. január. 21. 20:23","title":"Még sosem gyilkoltak annyit Mexikóban, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót. Rengeteg ember a munkába menet és jövet a tokiói metróhálózatot használja. ","shortLead":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót...","id":"20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8c15-46d2-4c70-ab9e-cca866cb23b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","timestamp":"2019. január. 22. 10:57","title":"Ingyenreggelit kapnak a metróvállalattól, ha korábban járnak munkába a tokióiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a törvénymódosítás súlyosan sérti az európai adatvédelmi elveket, a GDPR-t. ","shortLead":"Szerintük a törvénymódosítás súlyosan sérti az európai adatvédelmi elveket, a GDPR-t. ","id":"20190121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_DK_a_nyaralok_adatainak_gyujtese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aba3a4-f00c-4655-9a27-d55f04ccde83","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_DK_a_nyaralok_adatainak_gyujtese_miatt","timestamp":"2019. január. 21. 13:28","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a DK a nyaralók adatainak gyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]