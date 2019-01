Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0784be48-6f38-4ce5-8014-196e0471abfb","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sztrájkba léptek az Audi Hungária dolgozói, a munkavállalók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni 2019-re. Ezt a vállalat túlzó követelésnek tartja, a szakszervezet szerint csak azt akarják elérni, hogy a győri fizetések ne legyenek ennyire lemaradva a Volkswagen-csoport más, közép-európai gyárainak béreitől. A sztrájk első óráiban a munkavállalók nem kaptak új ajánlatot az Audi vezetésétől. ","shortLead":"Sztrájkba léptek az Audi Hungária dolgozói, a munkavállalók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni 2019-re. Ezt...","id":"20190124_audi_szakszervezet_egyhetes_sztrajk_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0784be48-6f38-4ce5-8014-196e0471abfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6999e6a-f626-4492-84f7-b1716aa0f96a","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_audi_szakszervezet_egyhetes_sztrajk_gyor","timestamp":"2019. január. 24. 08:23","title":"Audis szakszervezet: A komplett gyárban megállt a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút szült. ","shortLead":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút...","id":"20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bccaa-2e64-4cd6-8b29-2a4f1144bff4","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","timestamp":"2019. január. 23. 18:10","title":"Elfogták az ápolót, aki teherbe ejtett egy 10 éve öntudatlanul fekvő beteget Phoenixben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e636b4e-69fe-42b9-8d81-a89dd164e4a7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt Amszterdamban mutatta be a Philips az új okostelevízióját, amelyről azt ígérik, középkategóriás áron szállítja majd a csúcsmegoldásokat.","shortLead":"Szerdán délelőtt Amszterdamban mutatta be a Philips az új okostelevízióját, amelyről azt ígérik, középkategóriás áron...","id":"20190123_philips_the_one_philips_7304_okostelevizo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e636b4e-69fe-42b9-8d81-a89dd164e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85a4bf9-bcc5-4d21-b55a-1ba0de27c000","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_philips_the_one_philips_7304_okostelevizo","timestamp":"2019. január. 23. 16:03","title":"Középkategóriás televízió csúcstechnológiával: itt a Philips új fejlesztése, a The One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 centiméternél több hó hullhat hét megyében.","shortLead":"5 centiméternél több hó hullhat hét megyében.","id":"20190124_haromfele_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bfb18b-f5d4-4d55-9b7a-da2e4f7494be","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_haromfele_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologia","timestamp":"2019. január. 24. 05:25","title":"Háromféle figyelmeztetést adott ki a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","shortLead":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","id":"20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72aa9-a33a-4019-b9e2-35c18302c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:19","title":"Lemondott a tiszteletbeli norvég konzul, elege van a magyar kormány politikájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]