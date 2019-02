Simicska Lajos az április választások után megvált szinte mindentől, ami az övé (csak állattenyésztős cége maradt meg), a Közgép Szíjj Lászlóhoz került, a média területén működő cégek a jobboldali alapítvány égisze alatt működnek tovább. Mészáros a mezőgazdasággal foglalkozó ékkövet, a Mezort Zrt.-t nézte ki saját magának – írja az Mfor.

Tavaly december 7-én egyedüli tulajdonosként be is jegyezték Mészárost, 12 nappal később az igazgatóságba is új tagokat delegált, az Opten adatai szerint. Bár Mészáros tőle szokatlan módon közvetlenül a nevére vette a céget, de operatív szinten nem vállal szerepet és munkát. Maga helyett inkább ugyanis a fiát, ifjabb Mészáros Lőrincet ültette be az igazgatóságba.

Rajta kívül december 19-étől lett igazgatósági tag a cégben Csák Gyula, aki 2016 óta a Mészáros érdekeltségi körébe tartozó Murátó Zrt. vezérigazgatója, tavaly október óta pedig a Talentis Agro Zrt. igazgatósági tagja is. A fentebb említett két szereplő mellett Konczné Kondás Tünde is az igazgatóság tagja lett. Ő a jelenleg is fideszes országgyűlési képviselő Koncz Ferenc felesége, és nem ez az első Mészáros-cég, melynek vezetésében szerepet kap.