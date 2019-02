Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó felé, hogy figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó...","id":"20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b6cc7-4d92-4ef0-bd94-25d2bfb658c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","timestamp":"2019. február. 05. 16:02","title":"Sztrájk a győri Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett az illegális bevándorlás visszaszorítására. Magyarország nem ment bele, hogy így legyen. ","shortLead":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett...","id":"20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397195f7-e71e-474e-8fe8-eb1f6550e754","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2019. február. 05. 13:44","title":"Egy félmondat elég volt, hogy magára haragítsa az EU-t Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","shortLead":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","id":"20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3c2013-9377-45f9-89c6-be262dde9d9f","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","timestamp":"2019. február. 05. 09:22","title":"Bochkor Gábor folytatja, csak még nem világos, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","shortLead":"Ezek a járművek sem mai darabok, húszéves lassan a legfiatalabb is.","id":"20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b3faab-6ff8-4dd4-8fa1-b85d8167cc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8383128-847c-4ead-82dd-00e6afd8eeee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190206_ikarus_busz_c56_tuz_mecsek","timestamp":"2019. február. 06. 11:12","title":"Fotók: kigyulladt egy régi helyközi Ikarus a mecseki szerpentinen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","shortLead":"Az egészségügyre az Isten pénze is kevés – és ezen beteg gyerekek képének osztogatása sem változtat.","id":"20190206_Noemi_es_akarki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13680a8c-17cc-4e7c-851b-4a64da38119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75590728-6bb8-488d-8970-b4fc5cef2099","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Noemi_es_akarki","timestamp":"2019. február. 06. 17:49","title":"Révész Sándor: Noémi – és akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármelyik pillanatban megérkezhet az iOS 12.1.4-es frissítés, ami megoldja az Apple történetének legkínosabb iPhone-hibáját.","shortLead":"Bármelyik pillanatban megérkezhet az iOS 12.1.4-es frissítés, ami megoldja az Apple történetének legkínosabb...","id":"20190206_apple_ios_1214_facetime_hiba_javitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7bc4d1-0583-49bb-8ca6-d0b4fc83b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_apple_ios_1214_facetime_hiba_javitasa","timestamp":"2019. február. 06. 09:33","title":"Most figyelje, mikor jön iPhone-jára a kritikus frissítés, és gyorsan nyomjon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","shortLead":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","id":"20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef4924-e763-489b-b98c-26a7fb2eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 05. 13:56","title":"Hamis bombariadók okoztak káoszt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]