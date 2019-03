Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","shortLead":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","id":"20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6278624-f12a-46e9-8c8f-3ecee7fde434","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. március. 05. 16:18","title":"12 millió forintért vett terepjárót az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be a 2016-os szingapúri Michelin-kalauzba. Most már nemcsak csillaga van, hanem éttermi hálózatot is jegyez. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt szójás csirkéjével lett világhírű a malajziai származású szakács, aki az elsők között került be...","id":"20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3ec62f-515e-46ef-a319-76c3a55453f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5def4e-9bbf-432c-a4b5-895fbf0886c8","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_utcai_bufes_feltette_magat_a_terkepre","timestamp":"2019. március. 06. 16:57","title":"Az utcai büfés feltette magát a térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most közel 10 évnyi munka után derült ki egy érdekesség a Kepler-1658b-ről.","shortLead":"Egy exobolygó felfedezése után hosszú idő, mire a tudósok megbizonyosodnak arról, valóban ilyen planétát találtak. Most...","id":"20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5258bfe-9a8c-4579-a94e-e50792e1b0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_kepler_urteleszkop_exobolygo_kepler_1658b","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Közel 10 év után derült ki egy fontos dolog az egyik első bolygóról, amit a Kepler űrteleszkóp fedezett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél egy kamion keresztbe fordult az úttesten.\r

