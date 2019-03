Van, aki már meg is kapta a kártalanítást.

756 betétesnek összesen 3,9 milliárd forint kártalanítást fizet ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) az NHB Bank végelszámolása miatt. Costa Ricából, Libanonból, Grúziából, Venezuelából és Vietnamból is voltak betétesei Szemerey Tamás bankjának. A betétbiztosító közleményéből, amelyet a Portfolio.hu idéz, kiderült: az OBA feldolgozta az NHB Bank biztosított betéteseinek adatállományát, és ez alapján értesítette a betéteseket a rájuk vonatkozó kártalanítási összegről, valamint a kártalanítás módjáról. Ezzel egy időben az OBA átutalta a kifizetés fedezetét a kártalanításban részt vevő partnerbanknak. Az ügyfelek egy része ezen a héten már megkapta az őt megillető kártalanítást.



Az egyértelmű OBA biztosítottsági jogosultsággal rendelkező ügyfelek csoportja után az OBA az adatváltozást bejelentő, illetve további dokumentumokat igénylő (pl. elhunyt betétes utáni örökösödések) kártalanításokkal is foglalkozik. A kártalanítás gyors kifizethetősége érdekében az OBA kéri azon betéteseket, akik eddig nem jelentették be a korábban megváltozott ügyfél-azonosításra szolgáló adatukat (pl. név, lakcím, személyi igazolvány számának megváltozása) a NHB Banknak, hogy saját érdekükben haladéktalanul tegyék meg.

A kártalanításra jogosult betétesek között 412 magánszemély és 344 jogi személy van. 5000.000 forint fölötti kártalanítási összeggel 275 ügyfél rendelkezett, a részükre kifizetendő összeg 3,867 milliárd forint. Az 500.000 forint, vagy az alatti kártalanítási összeggel 481 ügyfél rendelkezett, a részükre kifizetendő összeg 27,6 millió forint.

Kiderült még, hogy az 1133 betéti számlából 774 db volt forintszámla. Az OBA által az ügyfelek részére átlagosan kifizetett összeg: 5 millió 151 ezer 901 forint. A kártalanítandó ügyfelek között a legidősebb kártalanítandó betétes 90 éves, a legfiatalabb 20 éves.

A Magyar Nemzeti Bank két hete vonta vissza az NHB Bank tevékenységi engedélyét, és elrendelte végelszámolását. A jegybanki közlemény szerint a hitelintézet betétkifizetései, kötelezettségvállalásai korlátozásának időszakában sem tudta érdemben biztosítani hosszú távú működéshez szükséges feltételeket az üzleti modell gyökeres átalakítására és a mindenkori fizetőképesség fenntartására. A bank Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének kezében volt.