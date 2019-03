„Fontolgatja” a Facebook, hogy korlátozza azok körét, akik élő videót tehetnek közzé az oldalain. Nagyjából ennyit reagált a céget ért kritikákra Sheryl Sandberg, a mamutvállalat második embere (Mark Zuckerberg után). Az operatív vezető egy új-zélandi lapban tetette közzé levelét, melyben persze együttérzését is kifejezi az áldozatok családtagjaival, konkrét intézkedéseket azonban nem említett. Azt is hozzátette: a szerkesztett, enyhén megváltoztatott videókat kiszúró technológián is dolgoznak, amivel elejét lehetne venni annak, hogy a christchurchihez hasonló szörnyű videók több változatban is terjedhessenek.

Eközben Új-Zéland hetek óta gyászol, s a helyiek úgy látják, a Facebook nem törődik a fájdalmukkal, az őket ért sérelemmel. „Az önök hallgatása sérti a mi gyászunkat” – írta korábban John Edwards adatvédelmi biztos a cég vezetőinek címezve.

A christchurchi mészárlás azért is érte sokként a közösségi oldalakat, mert egyre biztosabb, hogy a támadást előre eltervezett módon hajtották végre: a gyilkosok azt akarták, hogy mások is értesüljenek róla, mi történik a világban, és pontosan tudták, hogy a feltöltött videók akár hónapokig is elérhetők maradhatnak az interneten. Franciaországi muszlimok egy csoportja éppen ezért tervezi, hogy bepereli a Facebookot és a Youtube-ot.