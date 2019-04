Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. Novák Katalin is ott volt.","shortLead":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. Novák Katalin is ott volt.","id":"20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ab77a5-2dac-46d4-8eb8-d1dbe6ee9c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","timestamp":"2019. március. 30. 19:30","title":"Nagyon megdicsérték Orbánt az olasz bevándorlásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz...","id":"20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61830db9-ed97-4203-b9c7-e4b53ac78746","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:32","title":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, miért vannak orosz katonák Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most egy gyermekotthonból szökött el.","shortLead":"Most egy gyermekotthonból szökött el.","id":"20190401_Elokerult_de_aztan_megint_eltunt_Moldovan_Katalin_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336c0630-41f8-42f0-9326-3d46f31a1676","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Elokerult_de_aztan_megint_eltunt_Moldovan_Katalin_szineszno","timestamp":"2019. április. 01. 10:39","title":"Előkerült, de aztán megint eltűnt Moldován Katalin színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden korábbin túltesz.","shortLead":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden...","id":"20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a3835-047e-40c4-a772-59067c253b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","timestamp":"2019. március. 30. 19:03","title":"Újfajta szárnyakat tehetnek a repülőgépekre, a Boeing találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona helyén.","shortLead":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona...","id":"20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90566844-5488-4654-8060-825d468a3e52","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","timestamp":"2019. március. 31. 19:08","title":"Hajdani kubai otthonában megnyílt a Hemingway-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi Landschutban szombaton. Sissi-filmek sztárjának több relikviája nem talált vevőre.","shortLead":"Romy Schneider világhírű német-francia színésznőhöz köthető személyes tárgyakból rendeztek árverést a bajorországi...","id":"20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b1ff89-6bf0-420d-930e-80f4155490fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6926b61-18c2-4478-9714-cb21eadaa993","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Romy_Schneider_szemelyes_targyaibol_rendeztek_arverest_Bajororszagban","timestamp":"2019. március. 31. 15:48","title":"Romy Schneider személyes tárgyaiból rendeztek árverést Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal (CHP) szemben az ankarai főpolgármesteri széket a vasárnapi helyhatósági választáson.","shortLead":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal...","id":"20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475aa7b5-08c5-41f1-aafd-c896dcc761d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","timestamp":"2019. március. 31. 20:35","title":"Elveszíti Ankarát Erdogan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]