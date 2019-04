Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56","c_author":"-ha","category":"velemeny","description":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","shortLead":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","id":"20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21be1a44-9a5f-4e47-8c26-9ec8f6b42d49","keywords":null,"link":"/velemeny/20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","timestamp":"2019. április. 13. 18:11","title":"A kormánymédia esete a keresztény kultúrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","shortLead":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","id":"20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9f655-04cf-428d-a6e6-d5b9564a6bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 15. 13:21","title":"Arany középút: Itt a legújabb Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német kutatók, akik 12 németországi egyetemi klinika dermatológusait versenyeztették egy külön e célra kifejlesztett számítógépes programmal.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német...","id":"20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b981b-29df-42fb-9993-fcbade3d6ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. április. 13. 17:03","title":"Megmutattak a mesterséges intelligenciának 12 378 fotót, rögtön felismerte, melyik anyajegy veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek az Alstom-ügyben; egy újság és egy focicsapat került új tulajdonoshoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek...","id":"20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f43094-be29-46a5-9e2f-87f737223024","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","timestamp":"2019. április. 14. 07:00","title":"És akkor százezer magyarnak itt van már a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat halfaj fogási tilalmi ideje kezdődik el. A garda, a domolykó a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, valamint a márna fogására vonatkozó korlátozás jövő hétfőtől május 31-ig tart. ","shortLead":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat...","id":"20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137fafd0-5ba7-44aa-b424-3dba5c67b2a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","timestamp":"2019. április. 14. 15:13","title":"Holnaptól ívás: a nászidőszak miatt ezeket a halakat tilos kifogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan a lehetőségük, hogy megtanuljanak magyarul. De szerinte ukránul is kellene.","shortLead":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan...","id":"20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac044ff4-083c-4a87-91a6-3617836db543","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","timestamp":"2019. április. 14. 19:09","title":"Porosenko: Ha kell, megtanulok magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki Kínában, ahol a munkaetika régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Jack Ma, az Alibaba alapító atyja arra szólította fel a világ legnagyobb internetes kereskedő cégének embereit, hogy tekintsék természetesnek azt, hogy napi 12 órát dolgoznak, hat napon keresztül.","shortLead":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki...","id":"20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21987929-3f50-4d92-a764-8001fd2c2d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","timestamp":"2019. április. 15. 10:41","title":"Beintettek a milliárdosnak: munkaidő reggel kilenctől este kilencig hat napon át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer hazamenni. ","shortLead":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer...","id":"201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3567e84d-69f5-4777-b9da-5a4b128957c5","keywords":null,"link":"/vilag/201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","timestamp":"2019. április. 14. 15:00","title":"A humorista elnökjelöltet támogató oligarcha is szórja a poénokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]