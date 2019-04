Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","shortLead":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","id":"20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2acbb3-fd72-475a-813c-0200bb957dcd","keywords":null,"link":"/elet/20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","timestamp":"2019. április. 16. 11:28","title":"Franciatanárok: teljes öncsonkítás a tankönyvjegyzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","shortLead":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","id":"20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f591c95-1466-4ecf-b1b3-25a452d82482","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","timestamp":"2019. április. 15. 20:24","title":"Már 150 blinkee-vel lehet villanyrobogózni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a kompenzáció amúgy sem lenne elegendő az újjáépítéshez.



","shortLead":"De a kompenzáció amúgy sem lenne elegendő az újjáépítéshez.



","id":"20190417_Le_Parisienne_Nem_volt_biztositva_a_NotreDame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e258b764-9c0e-4d63-b719-c764e48e4e79","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Le_Parisienne_Nem_volt_biztositva_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 08:47","title":"Le Parisien: Nem volt biztosítva a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa.","shortLead":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális...","id":"20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c980636-bf15-4e37-979e-92be1517821b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","timestamp":"2019. április. 16. 10:21","title":"Ilyen lesz a Veszprémet elkerülő új 2x2 sávos út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban részt vevő dolgozókkal szemben.","shortLead":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban...","id":"20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedfb9f2-1906-4de0-aaac-366fd79072e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Hankook: A szakszervezet szerint retorziók érik a sztrájkban részt vett dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia bevezetéséről van szó, és a korai vásárlók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek.","shortLead":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia...","id":"20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c35cb5-0538-4067-b46d-46280dda7cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","timestamp":"2019. április. 17. 10:03","title":"Élesben derült ki: akadt egy kis probléma az 5G-s Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b5e27-cf79-4ac6-a72e-27f98e9314d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán adták át Kínában azt a Mars-bázist, ami a jövőben nemcsak a turistákat, de a tervek szerint a tudósokat is várja majd.","shortLead":"Szerdán adták át Kínában azt a Mars-bázist, ami a jövőben nemcsak a turistákat, de a tervek szerint a tudósokat is...","id":"20190417_mars_bazis_kina_gobi_sivatag_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20b5e27-cf79-4ac6-a72e-27f98e9314d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd3cf13-9f2b-4df0-a4c9-6e2a9c6aa90f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_mars_bazis_kina_gobi_sivatag_urkutatas","timestamp":"2019. április. 17. 18:33","title":"Fotók: Mars-bázist épített Kína a Góbi sivatagban, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]