[{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tüntető sárgamellényesek szombati párizsi demonstrációján. A tüntetés ismét erőszakba torkollott.","shortLead":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron...","id":"20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d2bd6-151e-4656-9bd5-3f5f0a04801d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","timestamp":"2019. április. 20. 21:45","title":"Megint sokan voltak a sárgamellényesek és ismét elszabadult az erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják vissza az ukrajnai elnökválasztás első fordulóját megnyert jelölt, Volodimir Zelenszkij regisztrációját.","shortLead":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják...","id":"20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6711eb8-7656-4288-a13e-7a4d0bba7ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","timestamp":"2019. április. 20. 19:04","title":"Bíróság dönthet Kijevben Zelenszkij jelöltségének érvénytelenítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan Facebook-csoportban, fórumon, ahol szülők kérdezik egymástól, hogy hova érdemes elvinni a gyereket hétvégén, egy szülinapon vagy csupán minden ok nélkül, hirtelen felindulásból. Mi is elmentünk, és kipróbáltuk.","shortLead":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan...","id":"feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0418f29-3fa4-4673-94ae-baab760068b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Se Jégvarázs, se Mickey egér – Miért kihagyhatatlan az osztrák Familypark?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","shortLead":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","id":"20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d999236-c0db-4b6a-ace7-52ba75bf599b","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","timestamp":"2019. április. 20. 09:15","title":"Tizenhárom embert gyilkoltak meg egy leszámolásban Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Köszönjük, internet! Köszönjük, mémgyár!","shortLead":"Köszönjük, internet! Köszönjük, mémgyár!","id":"20190419_A_HVG_nem_is_kivanhatna_maganak_Bruce_Willisnel_jobb_plakatfiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189268c9-fd38-49c1-a6ac-02633f812a10","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_HVG_nem_is_kivanhatna_maganak_Bruce_Willisnel_jobb_plakatfiut","timestamp":"2019. április. 19. 10:37","title":"A HVG nem is kívánhatna magának Bruce Willisnél jobb plakátfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73096cb5-dc71-4b2d-b7f7-4c0b0a38ab0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezeket az energiákat pedig az Instagramján éli ki. Egy furcsa fotóval és egy szóviccel kíván kellemes húsvéti ünnepeket.","shortLead":"Ezeket az energiákat pedig az Instagramján éli ki. Egy furcsa fotóval és egy szóviccel kíván kellemes húsvéti ünnepeket.","id":"20190419_Csonka_Andrasnak_rengeteg_kreativ_energiaja_van_igy_husvet_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73096cb5-dc71-4b2d-b7f7-4c0b0a38ab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95da44b0-9704-45bf-af26-6effc890200e","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Csonka_Andrasnak_rengeteg_kreativ_energiaja_van_igy_husvet_elejen","timestamp":"2019. április. 19. 20:24","title":"Csonka Andrásnak rengeteg kreatív energiája van így húsvét elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]