A 24.hu szúrta ki év elején, hogy a Magyar Divat és Design Ügynökség nem akárhová költözött, irodájuk Budán van, egy Istenhegyi úti villában. Az ügynökséget gyakorta Orbán Ráhel-közelinek aposztrofálják, mivel a szervezetet az a Bata-Jakab Zsófia vezeti, akit a szakmában a miniszterelnök lányának barátnőjeként emlegetnek. Néhány héttel ezelőtt néztünk rá az MDDÜ honlapjára, hogy megtudjuk, eddig kikkel kötöttek szerződést, ám akkor még nem voltak elérhetők ezek az adatok. Az állami divatügynökségtől ezután közérdekű adatigénylésben érdeklődtünk a részletekről, amire válaszul egy olyan linket kaptunk, amely a honlapra vezet, és ahol immáron valamennyi szerződés megtalálható.

A lista egyelőre nem túl hosszú, az első tétel viszont azonnal szemet szúr. Arról a szerződésről van szó ugyanis, amelynek tárgya „bérleti szerződés-irodabérlet”, ellenértéke pedig nettó 2,496 millió forint/hó, és ehhez jön az üzemeltetés, ami 624 ezer forint havonta.

Mivel nem volt egyértelmű, az MDDÜ-től megkérdeztük, hogy e szerződés mely ingatlanra vagy ingatlanokra vonatkozik. Felvetésünkre válaszolva egyértelműsítették: az irodabérleti szerződés az Istenhegyi út 18. szám alatt található ingatlanra, és az ehhez tartozó, az udvarban található 10 parkolóhelyre vonatkozik.

© Google Maps

Feltöltötték az oldalra az ügynökséggel kapcsolatos közbeszerzési eljárások listáját is. Ebből kiderül, egyelőre a divattal is a kormány kedvenc reklámügynöksége jár jól. Egyrészt kötöttek egy 409 millió forint keretösszegű szerződést a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. konzorciumával a Magyar Turisztikai Ügynökség kül- és belföldi divat és design tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak ellátására, másfelől ugyanezzel a konzorciummal szerződtek a budapesti Fashion Week rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására is. Utóbbi szerződés keretösszege 155 millió forint.

A New Land Media és a Lounge Design egyaránt Balásy Gyula érdekeltsége, akit az Index az „új médiakirályként” jellemzett, mivel 2016 után cégei egymás után nyerték a kormányzati megbízásokat. Sőt, ahogy az Átlátszó is jelezte, egy ponton lényegében ő maradt az állam egyetlen reklámpartnere.

Az MDDÜ-től megkérdeztük azt is, jelenleg hány főt foglalkoztatnak, mivel eddig ezt sem lehetett pontosan tudni. A válasz szerint összesen 21 főről van szó.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk róla, Orbán Ráhel barátnője havi bruttó 1,95 millió forintos fizetésért vezeti az ügynökséget, most pedig azt is tudjuk, mennyit kap a „Divat igazgató” Forintos-Szűcs Anita, a „Desing igazgató” Olasz Éva, illetve a pénzügyi igazgató Sipos Péter. Bruttó átlag alapbérük a válasz szerint havi 1,47 millió forint.

A kormány márciusban határozott úgy, egymilliárd forintot különít el az ügynökségnek, hogy fejlessze a magyar divatot és dizájnt. Az MDDÜ válaszából kiderül, támogatási szerződés ezzel kapcsolatban egyelőre nem született. Mint írták, „a megjelölt kormányhatározat alapján válaszunk napjáig még nem jött létre támogatási szerződés”.

A közérdekű adatigénylésünkre, illetve a kérdéseinkre adott válaszokat erről a linkről tölthetik le.