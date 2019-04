Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és vezérigazgató-helyettesként is dolgozott. ","shortLead":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és...","id":"20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdff93c9-a438-4bfa-a160-767800fefb1d","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","timestamp":"2019. április. 18. 16:30","title":"A kukaholdingtól érkezik a Zöld Híd új ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük, amiket az állampolgárokkal együtt tudnak a legkönnyebben begyűjteni. ","shortLead":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük...","id":"20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa559e86-e9c5-448f-b3c6-527f4c67d762","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","timestamp":"2019. április. 17. 19:03","title":"Megint segítséget kér a NASA, önnek is üzentek: mérjen már meg pár fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","shortLead":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","id":"20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98218051-3bfc-42df-9fcc-57356901c6cc","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","timestamp":"2019. április. 17. 10:40","title":"Szokatlan kéréssel fordultak a Bosszúállók rendezői a rajongókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft azoknak a biztonsági kutatóknak, akik sebezhetőségekre hívták fel a figyelmet. Idén még mélyebben fog a pénztárcába nyúlni a redmondi cég, és egy változásnak köszönhetően hamarabb megtörténhetnek a kifizetések.","shortLead":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft...","id":"20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb44746-788e-4444-bbd1-f88bb84daaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","timestamp":"2019. április. 18. 17:03","title":"Változtat a Microsoft, de továbbra is rengeteget fizet, ha valaki talál egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykor MDF-es, 2006 óta fideszes V. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter. Németh Zsoltot nevezte ki annak Nagy István agrárminiszter.","id":"20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94079ce7-48af-4dcd-ab10-b9fa7d01343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcfe820-6f5e-4af8-a3d4-e5818b9a3348","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Mar_a_kiemelkedo_nemzeti_ertekeket_is_miniszteri_biztos_felugyeleti","timestamp":"2019. április. 18. 10:36","title":"Már a kiemelkedő nemzeti értékeket is miniszteri biztos felügyeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben folyamatosan támadják a hackerek a tartománynévrendszert, ami nélkül nem működik az internet. A legutóbbi próbálkozásuk egyike volt az eddigi legdurvábbaknak.","shortLead":"Az elmúlt két évben folyamatosan támadják a hackerek a tartománynévrendszert, ami nélkül nem működik az internet...","id":"20190418_internet_hacker_kibertamadas_dns_domain_name_system_tartomanynevrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d8dab6-c765-48af-8855-b37d7438840a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_internet_hacker_kibertamadas_dns_domain_name_system_tartomanynevrendszer","timestamp":"2019. április. 18. 11:33","title":"Folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét, és egyre nagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","shortLead":"Spórolni kell a Volkswagennél, a szlovák üzem előzné a cégcsoportot.","id":"20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8646811-6da6-46e1-96ae-c510560e2889","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Haromezer_embert_rugnak_ki_a_Volkswagentol_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 17. 19:11","title":"Háromezer embert rúgnak ki a Volkswagentől Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]