Interjút adott a HVG-nek Beck György, a Vodafone Magyarország visszavonuló elnöke. Az apropót az adta, hogy vezetőként nyugdíjba vonul.

Elmondta, hogy noha minden kormánnyal jó kapcsolata volt, szerinte jobb, ha a multik nem mennek közel a politikához.

Szerinte a multik érkezése kapcsán történtek hibák. Úgy fogalmazott, „túl boldogok voltunk, hogy idejöttek, kaptak támogatást is, de nem figyeltünk arra, hogy a beszállítóik hány százaléka magyar”. A kis cégek bizonyos területeken nem elég erősek. Példaként hozta a digitalizációt, ami nélkül pár év múlva már semmit sem lehet majd megcsinálni. Szerinte gond az is, hogy sok esetben a vezetők túlságosan rövid távra játszanak, nem törődnek azzal, hogy megtartsák a munkatársaikat, és így minőséget vesztenek.

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a magyar állam is a távközlési piacra lépne, Beck György ennek kapcsán azt mondta, hogy a magyar piacon a verseny is elég erős, és az árszint is lejjebb ment, tehát nagyon sok új szereplőt már nehezen bírna el.

További részletek az e heti HVG-ben.