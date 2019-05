A rendeléseket munkanapokon, illetve szombaton lehet leadni, a kiszállítás időpontját pedig kétórás sávokban lehet megadni. A kiszállítás 499-999 forintba kerül, 25 ezer forintos rendelés fölött a szolgáltatás ingyenes. A rendeléseket „Drive-in” módban is fel lehet venni három Interspar áruházban, ennek díja 150 forint. Szalay Zsolt, a SPAR ügyvezető igazgatója elmondta, az online szolgáltatást 960 millió forintos beruházással, csaknem egy évig tartó fejlesztés után indítják be. Ausztriában és Szlovéniában már működik a cég webboltja, a beruházás során egyebek között a szoftver hazai viszonyokra való adaptálására, a szállításban részt vevő áruházak átalakítására, valamint a húsz kisteherautó megvásárlására kellett költeni.

Az online szolgáltatás elindítása mögött részben az áll, hogy a tavaly kilencszázalékos forgalomnövekedést regisztrált SPAR is úgy látja, Magyarországon az offline értékesítésnél jóval gyorsabban bővül az online vásárlás. A felmérések azt mutatják, hogy a vásárlói kosár is nagyobb az online bevásárlások során: a SPAR az idén 14 500 forintos átlaggal számol, ez Szalay Zsolt szerint az áruházi vásárlások átlagértékének a többszöröse.

A cég nem szervezte ki a szállítást, a hűtést is szavatoló kisteherautók vezetői is SPAR-alkalmazottak. A webáruházban a lánc teljes kínálata elérhető. A SPAR, amely tavaly nyár óta több hullámban, egyre több vásárlót bevonva tesztelte webes szolgáltatását, azzal számol, hogy mintegy 800 ezer háztartást ér el netes kínálatával, s jövőre, az első teljes évben egy Interspar-áruháznyi forgalom költözik át a netre.

Élesedő verseny, piaci kilátások

A GKI Digital 2018-ban negyedik alkalommal publikálta a hazai online kiskereskedelem 10 legnagyobb szereplőjének rangsorát. A rangsor összeállítói megjegyezték, hogy a gyorsan mozgó napi fogyasztási cikkek (FMGC) internetes értékesítésében még hatalmas kiaknázatlan potenciál van. Ugyan az első tízbe tavaly még csak a Tesco Online fért be, ez a jövőben könnyen változhat. Az ország legnagyobb kiskereskedője ugyanis a saját szektorában egyre erősebb konkurenciával néz szembe. Az online FMCG szegmensen belül régi motorosnak számító G’Robyt az Auchan Online már működésének első teljes évében megelőzte, és ezzel felért a Tesco mögötti második helyre, komoly kihívás elé állítva a piacvezetőt.

Ráadásul a hipermarketláncok mögött a háztartási cikkek és drogériai termékek területén is erősödik a verseny. Ebben a szegmensben a német Rossmann egyre nagyobb szeletet hasít ki az online FMCG-tortából, de idén tavasszal ő is közvetlen konkurenciával került szembe, mivel elindult a DM is a saját webáruházával. A jelenlegi trendek tükrében tehát ez a – most még “gyerekcipőben járó” – piac egyre inkább a tőkeerős multik játéktere lesz, ez pedig hatással lehet majd az e-toplista mezőnyére is – olvasható a GKI Digital weboldalán.