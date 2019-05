Érettségi botrány Békéscsabán: az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hétfőn mégsem vizsgázhatnak

Egy érettségiztető magániskola pénteken jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők még januárban felnőtt tanulókat vettek át, emiatt huszonnyolcan nem is érettségizhetnek most. A visszavont engedélyű iskola korábban biztonsági őrök és vadászvizsgára készülők képzésével foglalkozott.

Rászálltak a magániskolákra, csak senki nem meri kimondani

– védekezett kérdésünkre Petró András, annak az Operando magániskolának a fenntartója, amelyiknek az engedélyét tavaly októberben visszavonta a Békés Megyei Kormányhivatal. Petró állítása szerint a döntés után azért kezelték még hónapokig sajátjukként felnőtt tanulóikat, mert nem akarta, hogy azok időtlen időkig elhalasszák az érettségi vizsgáikat. Pedig most pont azért nem érettségizhettek az érintettek, mert az Operando hibázhatott. Az októberi engedélymegvonás után ugyanis még jegyeket osztott a diákoknak, és csak januárban adta át őket hivatalosan a Pannon Oktatási Központnak, ahol abban a hiszemben vették át a tanulókat, hogy hozzájuk lezárt félévvel érkeztek. Csak az érettségi első napja előtti hétvégén, nem hivatalos úton derült ki, hogy a néhány hónapos "üresjárat" miatt lőttek az érettséginek, mert az átvett diákok nem rendelkeznek szabályosan lezárt félévvel.

Az ügyet ismerő forrásaink szerint a Fővárosi Kormányhivatal munkatársa hívta fel a Pannon Oktatási központ fenntartójának a figyelmét arra, hogy legyenek körültekintők az Operandóból átvett érettségizőkkel, mivel korábban is gondok voltak velük. Ekkor vizsgálták meg tüzetesebben a vizsgázókat küldő intézményt, és szembesültek azzal, hogy 28 diáknak hónapokon át nem volt tanulói jogviszonya. A figyelmeztetést követően a Pannon Oktatási Központ sebtében e-mailt küldött a tanulóknak, hogy mégsem kell jönniük hétfőn matekvizsgát írni. Ez már azután történt, hogy a diákok előzőleg megkapták a pecsétes „érettségi behívójukat”. Borgulya Zoltán, a Pannon iskola igazgatója kérdésünkre elismerte, jobban is megnézhették volna, hogy milyen intézménytől veszik át az embereket

© Túry Gergely

Vadászvizsgára előkészítő tanfolyamtól az SNI-s gyerekekig

Az Operando Általános és Középiskola 2015-ben kapott működési engedélyt összesen három budapesti és békéscsabai telephelyen. A magániskolát fenntartó cégtulajdonos elmondása szerint a fővárosban javító intézetis gyerekeket oktattak, erre az Emmivel kötöttek szerződést. „Csak az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerekek után kaptunk normatívát, mert az eltérő munkarendű oktatás után nem jár” – mondta Petró András, amikor a cégei tevékenységéről kérdeztük. A vállalkozó két cégben is tulajdonos. A Serio Operando Kft. az alapfokú oktatás mellett vállalt érettségire való felkészítést levelező szakon, a Csaba Petró Kft. pedig szakképzéssel, korábban pedig erdő- és vadgazdálkodási technikusi képzéssel is foglalkozott. Ez utóbbi cég honlapja még működik, az Operando oldalát leállíthatták, csütörtöktől már nem elérhető. A Csaba Petró Kft. honlapján több OKJ-s képzést is hirdetnek, de szerepel a kínálatban az állami vadászvizsgára való felkészítés is.

„Tudja, hogy hány vadászt juttatunk engedélyhez?” – jegyezte meg Petró András, de részleteket nem mondott, sőt gyorsan azt is közölte, hogy azzal már nem foglalkoznak.

Mostanra már besokallhattak a hatóságok is

A fővárosi hatóságoknál telhetett be a pohár, legalábbis Petró ezt gyanítja. Véleménye szerint rászálltak a hatóságok, tavaly nyáron már meghiúsították közel 170 érettségizőjük vizsgáit. „Felrendeltek mindenkit a fővárosba, azok után, hogy a tanulóink az írásbeli vizsgáikat már letették” – idézte fel a tavalyi ellenőrzéseket Petró András. Akkor az esti tanrendű érettségi felkészítőn részt vevők vizsgáit rekesztették be, ami azt jelentette, hogy nem engedték őket szóbelizni. Petró szerint azt kifogásolta a hatóság, hogy az írásbeli dolgozatok megoldásai gyanúsan hasonlítottak egymásra. A hatóság a vizsgálatot, az érettségi vizsgák megakasztását követően meg is bírságolta az iskolát. A tavalyi ellenőrzés másik következménye pedig az volt, hogy az iskola érettségiztetésre való jogosultságát két évre felfüggesztették. Mire a vizsgázók egyedi határozatai megszülettek, addigra a tavaly őszi pótvizsga határidején is túl voltak, így a 170 diák 2018-ban lemaradt az érettségiről.

Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal is vizsgálatokat rendelt el, végül ők vonták vissza az intézmény működési engedélyét tavaly október 5-én. Ebben a határozatban a hivatal arról is döntött, hogy a Békés Megyei Szakképzési Centrum iskoláit jelöli ki a magániskolában hoppon maradt diákok képzésére. Ennek ellenére kereste meg Petró András a Pannon Oktatási Központot, akik átvették annak a 170 tanulónak a javító érettségiztetését is, akiknek tavaly a fővárosi hivatal semmisnek nyilvánította az érettségijét. Ők most szabályosan letehetik a vizsgákat, de a dolgozataikat lefénymásolta a hatóság, elővigyázatosságból, a fokozott felügyelet jegyében. A tavaly ősszel jogviszony nélkül maradt huszonnyolc érettségizni akaró diák viszont most hoppon maradt. Ha minden igaz, osztályozó vizsgákkal pótolva a hiányzó jegyeiket, esetleg a hivatalosan kitűzött, őszi pótérettségin próbálkozhatnak legközelebb.

© Túry Gergely

Ki hibázott?

Vélhetően mindenki. Hibázhatott a magániskola, amelyik az engedélye bevonása után is kezelte a vele tanulói jogviszonyban nem állók hivatalos adatait. Hibázhatott az új iskola is, amely nem nézett alaposan utána annak, hogy milyen intézményi „előélettel” érkeztek hozzá azok a diákok, akiknek az érettségi vizsgáztatását átvállalta. A területileg eljárni illetékes kormányhivatal pedig abban hibázhatott, hogy ugyan hetekkel a vizsgák előtt ellenőrzést kezdett a Pannon Oktatási Központnál, de mégsem jelezte, hogy baj lenne az érettségire jelentkezőkkel.

Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvános az engedélyezett köznevelési intézmények listája, ahol az is gyorsan kideríthető, hogy az Operando iskoláinak visszavonták az engedélyét. Ezt megnézhette volna a Pannon Oktatási Központ fenntartója is, ám ott arra hivatkoznak, hogy az átvétel előtt egy független szakértőtől kértek állásfoglalást, hogy minden rendben, jogszerűen zajlik-e, itt sem derült fény a hibákra. Megkerestük kérdéseinkkel a Békés Megyei Kormányhivatalt, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre.