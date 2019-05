7 ezer milliárd forinttal támogatta az Európai Unió a magyar mezőgazdaságot az ország 2004-es csatlakozása óta, de az uniós támogatásokból a legnagyobb földbirtokosok kapják a legtöbbet - számolt be az RTL Klub Híradója.

Területalapú támogatásként jelenleg minden hektár után 70 ezer forintot kapnak a gazdák attól függetlenül, hogy mit vetnek, emellett viszont a különböző fejlesztésekre is adnak pénzt.

Raskó György agrárközgazdász szerint a magyar mezőgazdaságban ma a megtermelt jövedelem körülbelü 80 százaléka uniós támogatási pénz, az ő számításai szerint egy hektár akár 150-200 ezer forint jövedelmet is tud adni tulajdonosának.

Léderer Sándor, a K-Monitor irodavezetője szerint viszont a támogatási összegek háromnegyede nagyjából a felső 10 százaléknál landol, a legtöbb agrártámogatást pedig évek óta az ország leggazdagabb embere, Csányi Sándor gyűjti be. Csányi tavaly több mint 4 milliárd forintot kapott támogatásként, Mészáros Lőrinc agrárcégei pedig már a második legtöbbet, miközben egy átlagos gazda kevesebb mint egy millió forintot kap évente.

Az Európai Unió most szeretne változtatni a támogatási rendszeren, a területalapú támogatások ugyanis túltermeléshez vezettek, az új támogatási politikában ezért szeretnének más szempontokat is érvényesíteni. Az új javaslatban egy plafont is bevezetnének, hogy ne lehessen végtelen mennyiségű uniós támogatást felvenni.