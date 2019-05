Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – értesült a Magyar Hang.","shortLead":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák...","id":"20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0e35f9-7ab0-42c2-8460-54c4a027aec1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","timestamp":"2019. május. 25. 18:27","title":"Rejtélyes rendőri akció a magyar-ukrán határon a választások idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","shortLead":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","id":"20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ede41-3d6b-4941-8595-a21a1963fe96","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","timestamp":"2019. május. 27. 05:05","title":"Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"MTI","category":"elet","description":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely szerint az elválni akaró pároknak ne kelljen legalább négy évet külön élniük az utóbbi ötből a kereset beadását megelőzően. ","shortLead":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely...","id":"20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48396e4e-ec56-48c4-9f77-59aaa64a3826","keywords":null,"link":"/elet/20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:08","title":"Megszavazták az írek a válás feltételeinek eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki Dobrev Klára.","shortLead":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki...","id":"20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288b200-b03b-4af1-b1e1-a4e5b5cf5092","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","timestamp":"2019. május. 25. 15:43","title":"Három mandátumra számítanak Gyurcsányék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","shortLead":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","id":"20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370c303-fcd1-4bf0-977a-f03fb29d10a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","timestamp":"2019. május. 26. 19:43","title":"És már meg is van az első eredmény a Kárpát-medence szívcsakrájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor igazából egyetlen dolognak örülhet a vasárnapi választás után: Magyarországon visszaállt a centrális erőtér. Ez hosszú távon még jól jöhet neki. Amúgy ez a választás a 13 mandátum dacára sem a Fidesz diadalmenete volt.","shortLead":"Orbán Viktor igazából egyetlen dolognak örülhet a vasárnapi választás után: Magyarországon visszaállt a centrális...","id":"20190527_Megosztott_orszag_elfordulo_Europa_elbizonytalanodo_kormany_kavargo_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524e8d85-5a82-4aaa-8a26-04f91eab0684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1864d10-6fc4-4ebe-8807-16399bf53cd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Megosztott_orszag_elfordulo_Europa_elbizonytalanodo_kormany_kavargo_ellenzek","timestamp":"2019. május. 27. 05:30","title":"Megosztott ország, elbizonytalanodó kormány, kavargó ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da193e55-1d29-4aea-84c9-db6f4093de37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190526_ep_valasztas_2019_szavazok_nepviselet_hagyomanyorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da193e55-1d29-4aea-84c9-db6f4093de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac290e7f-5c51-470e-b453-975f867af3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_szavazok_nepviselet_hagyomanyorzes","timestamp":"2019. május. 26. 16:25","title":"Kutyával, népviseletben, páncélban – nézegessen fotókat az EP-választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Működik itt némi kettős mérce.","shortLead":"Működik itt némi kettős mérce.","id":"20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d2833-985e-40ad-b51a-1ba19176cc34","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","timestamp":"2019. május. 26. 17:18","title":"Taylor Swift kiosztotta az újságírót, aki a gyerekvállalásról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]