Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"848b7f5f-9b0b-4a36-9b13-6688f8e48ca9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Június 15-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot a kormány csütörtök este közzétett rendelete szerint. Ez újabb lépés az intézmény eljelentéktelenítése – ha nem ellehetetlenítése – felé.","shortLead":"Június 15-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral...","id":"20190531_Megszunik_az_56os_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b7f5f-9b0b-4a36-9b13-6688f8e48ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf81bce-4b65-456e-940a-3d4d73067f34","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Megszunik_az_56os_Intezet","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"Megszűnik az '56-os Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100 Kutatócsoportja. Ez nemcsak az 1918 és 1928 között Magyarországra érkezett menekültek nevét, de a korábbi lakóhelyüket, foglalkozásukat és a Magyarországra érkezésük helyét is kereshető formában tárja a nagyközönség elé.","shortLead":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100...","id":"20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d9cf7-bc40-41b4-bd0b-8655142e6dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Rákereshet a családjára: felkerült a netre a trianoni menekültek adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új vezetőségét","shortLead":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új...","id":"20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cdc6cb-b750-4881-b669-87df942ce023","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","timestamp":"2019. június. 01. 14:40","title":"Az LMP július 6-án választja meg új vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bdc1a3-ed62-4f38-9f03-82b651a4efc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje, ami nagyban nehezíti a mentést.","shortLead":"Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje, ami nagyban nehezíti a mentést.","id":"20190531_Itt_van_az_elso_felvetel_az_elsullyedt_hajo_roncsarol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bdc1a3-ed62-4f38-9f03-82b651a4efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c5889f-d70c-4226-85c3-a5c92b842568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Itt_van_az_elso_felvetel_az_elsullyedt_hajo_roncsarol__video","timestamp":"2019. május. 31. 13:35","title":"Itt van az első felvétel az elsüllyedt hajó roncsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","shortLead":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","id":"20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05adda01-7e2a-4a01-b430-e48e07468747","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","timestamp":"2019. június. 01. 06:39","title":"Szép-kártyája van és nem szerződött át az új rendszerre? Akkor ma rossz napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi helyzetét.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi...","id":"20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e934be5e-40e3-461d-88bb-dc1fccb5dbc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","timestamp":"2019. május. 31. 12:20","title":"Tarlós ÁSZ-vizsgálatot javasol Karácsonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ kapott szárnyra a Samsung idén érkező másik csúcsmobiljáról, a Galaxy Note10-ről.","shortLead":"Újabb információ kapott szárnyra a Samsung idén érkező másik csúcsmobiljáról, a Galaxy Note10-ről.","id":"20190531_samsung_galaxy_note10e_okostelefon_akkumulator_android_androidos_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75da899-ae4d-46b7-bbd1-8c281378fe3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_samsung_galaxy_note10e_okostelefon_akkumulator_android_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. május. 31. 14:33","title":"Kiderült, mekkora akkmulátor kerülhet a kisebb Galaxy Note10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]