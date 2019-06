Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b","c_author":"","category":"kultura","description":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","shortLead":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","id":"20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a230ea08-d5e7-4cfc-adbe-8e7f86fff6e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","timestamp":"2019. június. 01. 10:38","title":"A hvg.hu videója Ferenc pápa érkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti szünetben hogy lehet megszerezni a doktori címet.","shortLead":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti...","id":"20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e46f4-c56b-40ba-a396-7ebcfb593145","keywords":null,"link":"/kultura/20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","timestamp":"2019. június. 02. 11:00","title":"Fesztbaum Béla: Nekem soha nem szomorúak a vasárnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 22. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f07f9-688e-4f82-b5bc-092925dc4676","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Megint_gyuloget_az_otos_lotto_nyremenye","timestamp":"2019. június. 01. 20:43","title":"Megint gyűlöget az ötös lottó nyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"Tóth Richárd","category":"sport","description":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","shortLead":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","id":"20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620caa5-c472-44c9-8a97-721ad751e6b5","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","timestamp":"2019. június. 02. 08:54","title":"Pápalátogatás helyett BL-döntő volt Orbán programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Színészként és modellként emlegetik a nemzetközi sajtóban.","shortLead":"Színészként és modellként emlegetik a nemzetközi sajtóban.","id":"20190602_Kiderult_ki_az_a_lenge_oltozetu_no_aki_berohant_a_BLdonton_a_palyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe28cb9d-75b4-43c9-ae9f-54668b80dac0","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kiderult_ki_az_a_lenge_oltozetu_no_aki_berohant_a_BLdonton_a_palyara","timestamp":"2019. június. 02. 08:43","title":"Kiderült, ki az a lenge öltözetű nő, aki berohant a BL-döntőn a pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság örömeiről mesélt.

","shortLead":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság...","id":"20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0f924-888a-403f-9ec0-862fa7c53042","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Ónodi Eszter: Szeretek szabálytalan lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]