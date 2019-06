Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez nincs joga, jelenti a TASZ.","shortLead":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez...","id":"20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0438edf-2276-439c-a6c0-30eed484bef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","timestamp":"2019. június. 05. 14:06","title":"A Kúria is kötelezi az Emmit a kórházi fertőzéses adatok közreadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai az ellen tiltakoznak, hogy az intézetet beolvasztanák a Veritas Intézetbe. ","shortLead":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai...","id":"20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d20d56-886d-4fa9-92a2-601a404cfad7","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","timestamp":"2019. június. 05. 21:11","title":"Petícióban kérik értelmiségiek az 56-os Intézet megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","shortLead":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","id":"20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d2f14-7327-4149-bd84-619990890657","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 05. 05:10","title":"Adonynál újabb dél-koreai áldozatot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","shortLead":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90690313-a212-462a-84ea-b6b17b789e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","timestamp":"2019. június. 05. 22:06","title":"Hableány-tragédia: már 15 áldozatot azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2044d75f-2274-4c54-bbd9-9f3afefef7ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jött létre a világ harmadik legnagyobb autógyártó cége.","shortLead":"Nem jött létre a világ harmadik legnagyobb autógyártó cége.","id":"20190606_Visszalep_a_Fiat_Chrysler_a_Renaultnak_tett_egyesulesi_ajanlatatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2044d75f-2274-4c54-bbd9-9f3afefef7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a3e9b8-d370-48b0-80c3-ab82bf0ef467","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Visszalep_a_Fiat_Chrysler_a_Renaultnak_tett_egyesulesi_ajanlatatol","timestamp":"2019. június. 06. 05:06","title":"Visszalép a Fiat Chrysler a Renault-nak tett egyesülési ajánlatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is hibás alkatrésszel szerelhettek fel. Egy esetleges katasztrófa veszélye ugyan egyik modellnél sem áll fenn, de így is komoly gondról van szó. ","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is...","id":"20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68873cd8-80e4-4b44-8a7f-e3c86e60a706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","timestamp":"2019. június. 04. 13:24","title":"Baj van több mint 300 Boeing 737-essel, alkatrészeket kell bennük cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing vezérigazgatója beszélt. ","shortLead":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing...","id":"20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08717009-bb93-43fe-be64-2389a2a98dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. június. 05. 18:03","title":"Év vége felé ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Panaszkodnak a hegymászók, hogy a takarítóbrigádok nem szedték össze az összes szemetet, amit ők eldobáltak.","shortLead":"Panaszkodnak a hegymászók, hogy a takarítóbrigádok nem szedték össze az összes szemetet, amit ők eldobáltak.","id":"20190604_Tiz_tonna_szemetet_lehoztak_az_Everestrol_es_meg_ez_sem_eleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb8011d-4aab-4557-b66d-5b18dd8cd78f","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Tiz_tonna_szemetet_lehoztak_az_Everestrol_es_meg_ez_sem_eleg","timestamp":"2019. június. 04. 21:30","title":"Tíz tonna szemetet lehoztak az Everestről, és még ez sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]