[{"available":true,"c_guid":"76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","shortLead":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","id":"20190605_berauto_csalas_auteladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db304fe9-b39a-4256-9b93-1025614c882f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_berauto_csalas_auteladas","timestamp":"2019. június. 05. 10:28","title":"Nem volt pénze, eladta a bérautót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0c087-1b82-4e4b-a429-34d8c011f8be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte biztosan \"erőltetett\" a mosolya Leonardo da Vinci híres Mona Lisájának – állapította meg három idegkutató.\r

\r

","shortLead":"Szinte biztosan \"erőltetett\" a mosolya Leonardo da Vinci híres Mona Lisájának – állapította meg három idegkutató.\r

\r

","id":"20190605_Mar_Mona_Lisa_mosolya_sem_oszinte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0c087-1b82-4e4b-a429-34d8c011f8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9d3873-2b69-49e0-bf99-eb1516c5b1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Mar_Mona_Lisa_mosolya_sem_oszinte","timestamp":"2019. június. 05. 11:35","title":"Már Mona Lisa mosolya sem őszinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám valójában lesújtó bírálatok csokra a Tanácsnak benyújtott vélemény. Szó esik benne a burjánzó korrupcióról, a szegényekkel szembeni diszkriminációról, a CEU-ról és az MTA-ról is.","shortLead":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám...","id":"20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0b6059-f163-4937-9dda-49874b72c3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","timestamp":"2019. június. 05. 15:00","title":"Elemzésbe csomagolva dorongolta le a kormányt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető megerősítette, hogy az Ázsia Expressz forgatása alatt szerelembe esett és már össze is házasodott új párjával.\r

\r

","shortLead":"A műsorvezető megerősítette, hogy az Ázsia Expressz forgatása alatt szerelembe esett és már össze is házasodott új...","id":"20190606_Demcsak_Zsuzsa_tenyleg_ferjhez_ment_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b0719c-5987-4d73-9372-523595e94195","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Demcsak_Zsuzsa_tenyleg_ferjhez_ment_Indiaban","timestamp":"2019. június. 06. 08:59","title":"Demcsák Zsuzsa férjhez ment Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója maradt.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója...","id":"20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d8b5e2-d0f4-4e94-8367-2dbbaaab3342","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","timestamp":"2019. június. 05. 10:49","title":"A Mészáros-üzlettárs postai cégnek 12 nap alatt kéne eltüntetnie 250 millió adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot, mint a Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Vabeko Kft.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját kell elvégezni, valamint gázelosztó vezetékeket építeni. Senki nem adott jobb ajánlatot...","id":"20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2ee8f1-f83d-49e5-b7b1-65235e45d176","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_22_milliard_forintos_gazhalozati_munkat_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. június. 04. 18:59","title":"22 milliárd forintos gázhálózati munkát nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bd4302-e840-49ba-b039-219d89661a8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tizedével csökkent a tavaszi vetésterület tavaly óta.","shortLead":"Tizedével csökkent a tavaszi vetésterület tavaly óta.","id":"20190606_Sokkal_kisebb_teruleten_vetettek_iden_tavasszal_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53bd4302-e840-49ba-b039-219d89661a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada6602f-19e1-496f-bbf3-e122857cea23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Sokkal_kisebb_teruleten_vetettek_iden_tavasszal_mint_eddig","timestamp":"2019. június. 06. 05:32","title":"Sokkal kisebb területen vetettek idén tavasszal, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Építési szándék van, munkaerő és alapanyag nincs, és mire a még tervasztalon fekvő lakóingatlanok megépülnek, megugorhat a kivitelezés ára. Az idén várhatóan 5-10 százalékkal emelkedő anyagárakat ugyan nem a növekvő kereslet, hanem a világpiaci folyamatok gerjesztik, de ez sovány vigasz az építkezőknek.","shortLead":"Építési szándék van, munkaerő és alapanyag nincs, és mire a még tervasztalon fekvő lakóingatlanok megépülnek...","id":"20190606_epitkezes_arak_munkaerohiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6da25f-1977-4fa6-bb0f-65a2271213cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_epitkezes_arak_munkaerohiany","timestamp":"2019. június. 06. 11:15","title":"Hiába a csok és az adókedvezmény: így drágul 40 százalékkal egy ház, mire megépül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]