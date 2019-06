Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","shortLead":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","id":"20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492be3ad-702f-4e6a-b637-7617b1d3d332","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","timestamp":"2019. június. 05. 17:11","title":"Haladékot ad a kormány, csak később kell a szállásadóknak adatokat szolgáltatni a vendégeikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról – jelentette be szerdán a cég.","shortLead":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve...","id":"20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667c8e4-5cf4-4f41-ade3-f5fc146170b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. június. 06. 08:13","title":"Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám most úgy tűnik, Zuckerbergék hamarabb szeretnék elindítani a dolgot.","shortLead":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám...","id":"20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106820f1-d3a9-483c-802c-f2dd9041b460","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","timestamp":"2019. június. 06. 13:03","title":"Váratlan fordulat? Már júniusban jöhet a Facebook saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Gulyás Gergely azt mondta, a koncepcióról a kormány fog dönteni, de a Schmidt-féle közalapítvány közreműködése továbbra is része a tervnek.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, a koncepcióról a kormány fog dönteni, de a Schmidt-féle közalapítvány közreműködése továbbra...","id":"20190605_Gulyas_a_Sorsok_Hazarol_A_kormany_tovabbra_is_szamit_Schmidt_Mariara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e15767-62dd-4933-938d-3a895a90fd90","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Gulyas_a_Sorsok_Hazarol_A_kormany_tovabbra_is_szamit_Schmidt_Mariara","timestamp":"2019. június. 05. 17:43","title":"Gulyás a Sorsok Házáról: A kormány továbbra is számít Schmidt Máriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ezek a mai fiatalok nem bírják, hogy 45 fokos konyhákban kell túlórázniuk, inkább elmennek oda, ahol jobban fizetik őket – panaszkodnak a vendéglátósok.","shortLead":"Ezek a mai fiatalok nem bírják, hogy 45 fokos konyhákban kell túlórázniuk, inkább elmennek oda, ahol jobban fizetik...","id":"20190606_Diakoknak_es_nyugdijasoknak_kell_megmenteniuk_a_balatoni_vendeglatosokat_akkora_a_munkaerohiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325f15e6-8f4d-45c0-87f8-17f5b0021c3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Diakoknak_es_nyugdijasoknak_kell_megmenteniuk_a_balatoni_vendeglatosokat_akkora_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. június. 06. 06:40","title":"Diákoknak és nyugdíjasoknak kell megmenteniük a balatoni vendéglátósokat, akkora a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának számító Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) – ez tűnik ki abból, hogy az orosz Google-nek nevezett Yandexhez befutott tőlük egy különös \"igény\".","shortLead":"Szeretne jobban rálátni a helyi internetezők tevékenységére, valamint a küldött és fogadott üzenetekre a KGB utódának...","id":"20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72010ecd-5fa9-4755-86b3-72789d24b569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_orosz_titkosszolgalata_fszb_yandes_felhasznaloi_jelszavak_sajtoszabadsag_cenzura","timestamp":"2019. június. 05. 16:03","title":"Az orosz titkosszolgálat gyakorlatilag bekérte a felhasználók jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","shortLead":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","id":"20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee227137-91d0-414b-bfc1-d4d205481f21","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","timestamp":"2019. június. 06. 13:49","title":"Ed Sheerannel reklámoz a Heinz ketchup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Big data céget integrált a cégóriás.","shortLead":"Big data céget integrált a cégóriás.","id":"20190606_google_felvasarlas_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29fb305-cb58-44a1-9399-9e890e5c6677","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_google_felvasarlas_","timestamp":"2019. június. 06. 17:28","title":"738 milliárdos beruházást hajtott végre a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]