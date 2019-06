Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","shortLead":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","id":"20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea8c4eb-5b00-4b2b-8cd2-e1142b7882e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","timestamp":"2019. június. 05. 15:17","title":"Matolcsy ősi mexikói mondással vezette fel, hogy 2030-ra mi mindenben leszünk világelsők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","shortLead":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","id":"20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba30815-e556-47cf-a76c-df42d3f05e6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","timestamp":"2019. június. 07. 11:28","title":"A holland balesetnél másodkapitány volt a Viking Sigyn előzetesben lévő ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613ab383-5afd-43f6-bf55-bafa3d3a91cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190606_Videon_ahogy_egy_gorog_ettermes_megmenti_egy_fuldoklo_vendege_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613ab383-5afd-43f6-bf55-bafa3d3a91cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c20c1d-ef06-4cd9-89ec-3b2ee2854cd5","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Videon_ahogy_egy_gorog_ettermes_megmenti_egy_fuldoklo_vendege_eletet","timestamp":"2019. június. 06. 10:20","title":"Így menti meg egy görög éttermes a fuldokló vendége életét (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem felújított szakaszhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem...","id":"20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84098059-9425-44fb-8b2f-44de7ef6ecc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","timestamp":"2019. június. 05. 14:46","title":"Ez a nyár sem telik el nagykörúti villamosfelújítás és lezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","shortLead":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","id":"20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad363-44f4-41d8-8f2f-ad5b72254a30","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. június. 05. 16:39","title":"Látványos felhőképeket produkált ma az időjárás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","id":"20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e84d96-6d45-4fc3-bcab-f0c86d69620e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","timestamp":"2019. június. 06. 14:35","title":"A várandós nők az állóképesség bajnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","shortLead":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","id":"20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5868d-0d90-4d83-b434-87133b03f800","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","timestamp":"2019. június. 07. 12:32","title":"Milliókat vehet ki a kormány a színészek zsebéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]