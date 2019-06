Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni King's Collage legújabb kutatása.","shortLead":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni...","id":"20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eeef88-f61c-4e1f-8202-191ff0a5e52a","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","timestamp":"2019. június. 10. 13:33","title":"A gumiabroncs is károsítja a gyerekek tüdejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző nap azt írta: a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző...","id":"20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8c52b5-3946-47a6-aa4e-86b444c907da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 12. 07:26","title":"Trumpnak nem tetszik, hogy a CIA informátorokkal kémkedik Kim Dzsong Un után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","id":"20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27bf4a-7c8c-4a87-a27a-25aabd5fde40","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","timestamp":"2019. június. 11. 17:32","title":"Elrendelték a hőségriasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső ellenfelekkel vagy vetélytársakkal, hanem önmagukkal kell szembenézniük.","shortLead":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső...","id":"201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c4562-280b-47dd-bb17-d9157391299b","keywords":null,"link":"/vilag/201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Willy, hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","shortLead":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","id":"20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6488cc-e660-4147-a0a4-f6f22ffeee9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","timestamp":"2019. június. 10. 13:48","title":"Szijjártó tudomásul vette az úzvölgyi temető államosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kardashian klán tagja úgy gondolta, jó ötlet beöltözni A szolgálólány meséjének jelmezeibe. A követői szerint ennél érzéketlenebb bulit aligha szervezhetett volna.","shortLead":"A Kardashian klán tagja úgy gondolta, jó ötlet beöltözni A szolgálólány meséjének jelmezeibe. A követői szerint ennél...","id":"20190611_Csunyan_mellenyult_ezzel_a_jelmezballal_Kylie_Jenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe80c20-6ee0-45ff-953c-7fc50277a7b1","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Csunyan_mellenyult_ezzel_a_jelmezballal_Kylie_Jenner","timestamp":"2019. június. 11. 10:53","title":"Csúnyán mellényúlt ezzel a jelmezbállal Kylie Jenner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat az ilyen terápiák tiltásáról. ","shortLead":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat...","id":"20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba2e512-050d-4b13-8e5e-92eb09021707","keywords":null,"link":"/elet/20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","timestamp":"2019. június. 11. 15:10","title":"A német egészségügyi miniszter betiltaná a melegeket \"átnevelő\" terápiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]