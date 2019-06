Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, referendumot kezdeményez abban a kérdésben is, hogy aki nem esik át nemzetbiztonsági átvilágításon, ne lehessen miniszterelnök.","shortLead":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási...","id":"20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b8266-ad76-49f7-a814-53948b71c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","timestamp":"2019. június. 07. 10:23","title":"Benyújtottak egy népszavazási kezdeményezést, hogy ne épüljön stadion Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","shortLead":"Kapóra jöhet az agráripar nagyágyúinak, hogy vesztegetéssel gyanúsítja a rendőrség Bige Lászlót, a műtrágyakirályt.","id":"201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0641b4e-3508-47f2-b8eb-e4f422c05cfc","keywords":null,"link":"/kkv/201923__bige_laszlo__vesztegetes__harc_amutragyapiacert__a_nagy_vadaszat","timestamp":"2019. június. 08. 10:00","title":"Több nagyágyú is érdekelt lehet Bige László üzemének megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztériumba, péntekre.","shortLead":"A külügyminisztériumba, péntekre.","id":"20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5107b8b-f731-4ee5-b7df-7d42c110285a","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 22:07","title":"Berendelték a budapesti román nagykövetet az úzvölgyi temetőnél történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három hét is eltelhet, mire helyreállhat a hajóközlekedés Riedenburgnál a Majna-Duna-csatornán.","shortLead":"Három hét is eltelhet, mire helyreállhat a hajóközlekedés Riedenburgnál a Majna-Duna-csatornán.","id":"20190607_viking_baleset_majna_duna_csatorna_zsilip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702f4f06-5217-4026-b045-b1055340f656","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_viking_baleset_majna_duna_csatorna_zsilip","timestamp":"2019. június. 07. 07:28","title":"Újabb Viking-hajó balesetezett, ezúttal Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

