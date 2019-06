Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott fel a termesztéssel.","shortLead":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott...","id":"20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3921782-4d03-4808-8277-fcda3f23969b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","timestamp":"2019. június. 26. 14:45","title":"Betett a munkaerőhiány és az alacsony árak a dinnyetermesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","id":"20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b83f36-06c9-456c-8faa-fd9b4851a7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","timestamp":"2019. június. 27. 08:01","title":"Kocsis Máté kiértékelte az előválasztást: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","shortLead":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","id":"20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7956fd-7632-4575-a756-dc72493b0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","timestamp":"2019. június. 26. 08:51","title":"Azzal fenyegetőzött egy 63 éves férfi, hogy épületeket fog felrobbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet kaszálni ezekkel az italokkal.","shortLead":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet...","id":"20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86759721-cb5e-4672-9bd1-f5913cd2fa8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","timestamp":"2019. június. 26. 13:08","title":"Egyre jobb üzlet a kánikulában az alkoholmentes sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket.","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae2eab4-7eae-43a5-a13c-93c06d0c96dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","timestamp":"2019. június. 27. 08:16","title":"Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja a nool.hu. A Nógrád megyei hírportált szerint a testület azzal indokolta döntését, hogy a település vezetője évek óta nem hajlandó kivenni törvényileg előírt szabadságát. A polgármestert azzal vádolják, egyben és pénzben kívánja megváltani kilenc éve ki nem vett szabadnapjait.","shortLead":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja...","id":"20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440d824-61ad-4a88-b946-bf72918f4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 26. 14:13","title":"Felfüggesztették Nagyoroszi polgármesterét, mert nem vette ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","shortLead":"Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú.","id":"20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596a56ed-db35-4cf9-abdd-3db982da851c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf467d75-b9f2-48a7-85cb-09b84613da60","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Hoskent_unneplik_a_masodikrol_lezuhano_kislanyt_elkapo_kamaszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:13","title":"Hősként ünneplik a másodikról lezuhanó kislányt elkapó kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]