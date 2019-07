Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","shortLead":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","id":"20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdde9f0-d39f-4600-b8a4-fb185790ff36","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","timestamp":"2019. július. 04. 18:37","title":"Visszavonul Arjen Robben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","id":"20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0518c2d7-a6f8-4a3b-a296-b65b2f6db5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"Felesége segítségével pakolt ki két bankot Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen gyorsan végzetes lehet ez egy kocsiban felejtett gyerek vagy kisállat számára. Van segítő technológia, de még mindig nem kötelező beszerelni.","shortLead":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen...","id":"20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07486763-457e-4ded-948a-af3c296a2bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","timestamp":"2019. július. 05. 12:00","title":"Érthetetlen, miért nem kötelező beszerelni az autókba az életmentő figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","shortLead":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","id":"20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb7678a-c83a-4a5b-b49f-987d0735a3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","timestamp":"2019. július. 04. 15:03","title":"A magyarországi halastavakban is ott vannak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d329c077-58af-41d7-997e-c1bed1f7aaab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. július. 04. 14:03","title":"Szomorú történelmi rekordot hozhat el a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak, és most elmesélte a HVG-ben, hogy keresték meg bizonyos emberek, hogy a \"jó\" pályázatok nyerjenek.\r

\r

","shortLead":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs...","id":"20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d014d2-d4eb-42e9-80df-ffad7cd9e378","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","timestamp":"2019. július. 03. 12:58","title":"\"A legkülönbözőbb beosztású emberek jöttek\" – így környékezték meg Pálinkás Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog a talajba.","shortLead":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog...","id":"20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c08697-b934-4068-8c18-6b72edfeb2eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","timestamp":"2019. július. 04. 16:01","title":"Azbesztet találtak az egykori svábhegyi szanatóriumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor legyőzné a Fideszt Budapesten. De a lista még nem teljes. Ferencvárosban előválasztás jön majd.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt bemutatta a kerületi polgármesterjelölteket, akikkel az őszi önkormányzati választáskor...","id":"20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429436d3-e79b-4a25-b129-3ae39969331c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b7c3e4-088e-406c-b4e6-cb81b9a71ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Karacsony_Gergely_Budapest_ellenzek_fopolgarmestervalasztas_polgarmester_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2019. július. 05. 10:35","title":"Karácsony Gergely bejelentette, kikkel akarja legyőzni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]