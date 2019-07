Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","shortLead":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","id":"20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab403e9-8733-4067-9d27-e425cd366b82","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","timestamp":"2019. július. 06. 17:53","title":"Megkeresztelték Harry herceg és Meghan hercegné kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet arat a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet...","id":"20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875089b7-b0a5-4040-959a-f96f1a6cae32","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","timestamp":"2019. július. 06. 13:44","title":"Hiába a botrányok, Boris Johnson legyőzhetetlennek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","shortLead":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","id":"20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439062-98e8-491c-813a-8120acd317a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 07. 17:37","title":"Megint letartoztatták a szexuális bűnözőként nyilvántartott amerikai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni nagykövete, Sir Kim Darroch a brit külügyminisztériumnak küldött titkos diplomáciai jelentéseiben, amelyeket a CNN amerikai hírtelevízió és a Daily Mail című brit lap hozott nyilvánosságra.\r

\r

","shortLead":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni...","id":"20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f1a32-82f7-40ff-a6c8-d50be1c60b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","timestamp":"2019. július. 07. 08:12","title":"Alkalmatlannak nevezte Trumpot a washingtoni brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","shortLead":"Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta.","id":"20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d041f2a9-dc95-4de2-afc9-a64fd37fbb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2403f71e-2cd9-412f-a97f-4a1a580b9675","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Sean_Paul_lemondta_szombati_fellepeset_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 06. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szombati fellépését a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyléptékű amerikai kutatás szerint azok az idősebb, egészséges súlyú nők, akik a hasuk helyet a combjukra híznak, védettebbek a szívbetegségektől. A kutatók szerint az \"alma alakú\" nőknek meg kell próbálnia leadni a hasukból és \"körte alakúvá\" válni.","shortLead":"Egy nagyléptékű amerikai kutatás szerint azok az idősebb, egészséges súlyú nők, akik a hasuk helyet a combjukra híznak...","id":"20190707_idosebb_nok_hizas_comb_has_szivbetegsegek_kockazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09cb478-9f7b-4363-89ad-9f812c76413f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_idosebb_nok_hizas_comb_has_szivbetegsegek_kockazata","timestamp":"2019. július. 07. 10:03","title":"Egy nagy kutatás eredménye: nagyon nem mindegy, hova híznak a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]