","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","shortLead":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","id":"20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e24cc99-9ec7-4165-9324-db9fe5c74ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","timestamp":"2019. július. 08. 14:34","title":"Sok pénzről kell lemondania Andy Vajna örökösének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]