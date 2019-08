Ed Sheerannel nyit, és a fesztivál történetének legdrágább zenekarával, a Foo Fightersszel zár az idei, szám szerint 27. Sziget. Ennek megfelelően az első és az utolsó napra is teltházat várnak a szervezők. De minket az is érdekel, hogy mi lesz a kettő között. Ott leszünk, kövesse velünk ezt az egy hetet!

Diákmunkások és külső munkaerő mellett más áruházakból érkező dolgozókkal is megerősítik a személyzetet a Szigettel szomszédos Auchan áruházban. Az erősítésre azért van szükség, mert idén a tavalyinál is nagyobb forgalomra készülnek.

Az Auchan közleménye szerint tavaly 18 ezer liter kóla, 30 ezer doboz energiaital és mintegy 10 ezer üveg vodka fogyott az óbudai Auchan áruházban az egyhetes Sziget ideje alatt. A fesztiválozók közül sokan itt szerelkeztek fel a kempingezéshez szükséges kellékekkel is: a 2018-as fesztivál idején 1300 sátrat, 1600 matracot és 2500 darab széket adtak el az üzletben.

A fesztivál által érintett vasárnapon meghosszabbított nyitva tartással, 5 és 22 óra között állnak a látogatók rendelkezésére.

Az óbudai Auchan parkolójának egy része most is a fesztivál nem hivatalos before- és afterparty helyszíne lesz – írják a közleményben. Babzsákokkal, saját dj-vel, óriásmatracokkal és szelfikerettel várják a látogatókat.