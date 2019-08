Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e315174-eddc-4e23-a55d-e2c22b3ba58a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szén árának meghamisításával több száz milliárd forinttal többet fizetettek ki az ukránokkal 2016 és 2017 között.","shortLead":"A szén árának meghamisításával több száz milliárd forinttal többet fizetettek ki az ukránokkal 2016 és 2017 között.","id":"20190824_250_milliard_forinttal_vertek_at_az_ukranokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e315174-eddc-4e23-a55d-e2c22b3ba58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e72d21-94e4-4628-8ce4-976ad62f9227","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_250_milliard_forinttal_vertek_at_az_ukranokat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:20","title":"250 milliárd forinttal verték át az ukránokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet megelőzni az Alzheimer-kórt, eredményeik a jövőben segíthetnek új gyógyszerek kifejlesztésében.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet...","id":"20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97399219-d5d0-48b7-805c-462ee9338af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Áttörés lehet, hogy megtalálták összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani lehetne a vérszállítást.","shortLead":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani lehetne a vérszállítást.","id":"20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7fae4-729f-447a-9aa4-f98c0863c116","keywords":null,"link":"/elet/20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:52","title":"Elektromos rolleren érkeznek a vérminták a kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli erőszak ellen. Egyetlen hibás intézkedés alapján nem lehet az egész testület munkáját megítélni – írják.","shortLead":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli...","id":"20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd73b99-52c6-414b-80e2-4a80d0897e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:54","title":"Ködösen fogalmazva magyarázkodik a rendőrség a brutális családgyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b48d64f-4480-43a1-b877-10fc61f865b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Facebook-komment bosszantotta fel a francia elnököt.","shortLead":"Egy Facebook-komment bosszantotta fel a francia elnököt.","id":"20190826_emmanuel_macron_jair_bolsonaro_biarritz_g7_tiszteletlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b48d64f-4480-43a1-b877-10fc61f865b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf930f-9219-4cd3-8e97-c72cffb6b37d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_emmanuel_macron_jair_bolsonaro_biarritz_g7_tiszteletlenseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:23","title":"Macron kiosztotta Bolsonarót, aki megjegyzést tett a feleségére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai - jelentette be a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté.","shortLead":"Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai...","id":"20190825_Tarlos_gyujtotte_ossze_elsokent_az_ajanlasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e43df7-0822-4115-b9f4-f56ed321877b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_gyujtotte_ossze_elsokent_az_ajanlasokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:35","title":"Tarlós gyűjtötte össze elsőként az ajánlásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]