[{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.\r

","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2c130-1ab6-45ec-9aa2-23a73e3d913a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:11","title":"Ferrari-fölény, Mercedes-nyűgök a spái időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcce6f9-f813-49a5-9830-a5df86bcb29a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törölték a spái hétvége második Formula–2-es futamát is a szombati versenybaleset miatt, amelyben a francia Anthoine Hubert életét vesztette, az amerikai-equadori Juan Manuel Correa pedig súlyosan megsérült.","shortLead":"Törölték a spái hétvége második Formula–2-es futamát is a szombati versenybaleset miatt, amelyben a francia Anthoine...","id":"20190901_anthoine_hubert_f2_spa_belga_nagydij_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcce6f9-f813-49a5-9830-a5df86bcb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb4369-c0e2-4c82-bf4d-cb7d7f4d8293","keywords":null,"link":"/sport/20190901_anthoine_hubert_f2_spa_belga_nagydij_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:03","title":"Elbúcsúztak a versenybalesetben elhunyt F2-es pilótától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79efd37-15a0-4dc2-9149-5941aa144c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes részleteket árult el a hevesen kritizált fa keletkezésének történetéről.","shortLead":"Érdekes részleteket árult el a hevesen kritizált fa keletkezésének történetéről.","id":"20190901_Megszolalt_a_Jozsef_nador_porcelanfa_tervezoje_nem_ide_nem_ilyennek_es_nem_most_terveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79efd37-15a0-4dc2-9149-5941aa144c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dfb94-7d4c-4ec7-b20b-baab70fa4398","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Megszolalt_a_Jozsef_nador_porcelanfa_tervezoje_nem_ide_nem_ilyennek_es_nem_most_terveztek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:18","title":"Megszólalt a József nádor téri porcelánfa tervezője: nem ide, nem ilyennek és nem most tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","shortLead":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","id":"20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d932a0ea-cfa2-4a8e-bd0c-b75ecebd8264","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:03","title":"Hasznos új funkció jön a Facebook Messengerbe: megoszthatja a képernyőjét másokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"De van, aki szerint egyelőre köhög a rendszer.","shortLead":"De van, aki szerint egyelőre köhög a rendszer.","id":"20190902_Mobil_napi_es_hetijegy_is_vasarolhato_mar_a_BKK_jarataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0545e74-7aaa-40eb-8707-d6a88e3bf27b","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Mobil_napi_es_hetijegy_is_vasarolhato_mar_a_BKK_jarataira","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:48","title":"Mobil napi- és hetijegy is vásárolható már a BKK járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]