[{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d137889b-2011-4b3f-8ff4-ffcbdca09352","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:18","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Kevin Hart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","shortLead":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","id":"20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10b2894-e7c3-4f6c-9d22-36f05d12015c","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:06","title":"Lelőtte a kutyáját a takácsi férfi az engedély nélkül tartott sörétes puskájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","shortLead":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","id":"20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834e877-c80d-4968-bd73-75c5d00a9752","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:26","title":"Megölte a feleségét egy férfi Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","shortLead":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","id":"20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed26386-9948-4413-905a-7ccac86a9f4a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:05","title":"Jó ütemben halad Nagy Ádám felépülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","shortLead":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","id":"20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9049f8-c508-4df9-af23-05866dddf2a9","keywords":null,"link":"/elet/20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:44","title":"A csillagromboló kapitányi hídján is körülnézhetünk – Star Wars-kiállítás nyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]