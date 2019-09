Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"899fbc3c-809c-480a-a2ac-5e8be7e54cf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. ","shortLead":"Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. ","id":"20190904_veszjosloan_sotet_uj_i3as_es_i8as_bmwk_erkeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899fbc3c-809c-480a-a2ac-5e8be7e54cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb30b-7eb3-4d3f-9bd4-33b03f29fb10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_veszjosloan_sotet_uj_i3as_es_i8as_bmwk_erkeztek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét új i3-as és i8-as BMW-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. ","shortLead":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama...","id":"20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c1b6-c060-4e5b-9c01-b27e2e19139e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:41","title":"Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","shortLead":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","id":"20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d044dd-8caa-48ba-81c4-be9f8e6d144c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:52","title":"Léptek a finnek: meghallgatást tartanak a magyar jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban érhető el, itthon még várat magára az aktiválás.","shortLead":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban...","id":"20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff050f1-a22f-475d-901c-1e44723dc78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:16","title":"Retteghet a Tinder, elindult a Facebook társkereső funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d136811-f60d-4fed-bd6d-7f7ba196ebdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Polgárháború Ukrajnában\" – Azbej Tristan, a Hungary Helps feje egy humanitárius akciósorozat bejelentésekor az orosz propaganda leírását használta az ukrán válságra, amire Ukrajna azonnal ugrott.","shortLead":"\"Polgárháború Ukrajnában\" – Azbej Tristan, a Hungary Helps feje egy humanitárius akciósorozat bejelentésekor az orosz...","id":"20190905_ukrajna_azbej_tristan_polgarhaboru_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d136811-f60d-4fed-bd6d-7f7ba196ebdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f772f4-523d-4388-80f8-39c31f153045","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_ukrajna_azbej_tristan_polgarhaboru_oroszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:41","title":"Két szóval sikerült magunkra haragítani Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat statisztikái alapján 46 387 magyar hunyt el idő előtt 2016-ban.","shortLead":"Az Eurostat statisztikái alapján 46 387 magyar hunyt el idő előtt 2016-ban.","id":"20190905_Magyar_egeszsegugy_Tizbol_nyolc_halottat_meg_lehetett_volna_menteni_2016ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34687734-9527-4177-86c8-7ee01db121d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Magyar_egeszsegugy_Tizbol_nyolc_halottat_meg_lehetett_volna_menteni_2016ban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:11","title":"Tíz elhunyt magyarból nyolcnak nem kellett volna ilyen hamar elmennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]